المارشميلوا والثلج يساعدان فى علاج التهاب الحلق.. سيبك من المضاد الحيوى

أعراض التهاب الحلق

المارشميلوا علاج التهاب الحلق

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حلوى الاستحلاب والماء المثلج علاج التهاب الحلق

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يصاب البعض بالتهاب فى الحلق نتيجة التغيرات المناخية، بغض النظر عن السبب وعادة ما يتناولون المضادات الحيوية للتغلب على الألم سريعًا، إلا أن الموقع الأمريكى "هيلث" يقدم لهم بعض الخطوات السهلة لتقليل الشعور بالألم وسرعة علاج التهاب الحلق.>قال الدكتور جيفرى لندر المتخصص فى الأمراض الباطنية والنسائية فى مستشفى بريجهام فى ولاية بوسطن الأمريكية، إن أعراض التهاب الحلق تظهر فى صور متعددة منها ارتفاع درجة الحرارة، عدم القدرة على ابتلاع الطعام، الشعور بوخز فى الحنجرة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على المضاد الحيوى دون استشارة الطبيب يؤدى إلى مضاعفات ويقلل المناعة.وأضاف "ينصح العديد من الأطباء باستخدام المارشميلوا لعلاج تورم الحلق الناتج عن الالتهاب فهو يعمل على تقليل الورم وتخفيف الألم لاحتوائه على الجيلاتين والبلسم المهدئ لآلام التهاب الحلق.>وأوضح "لندر" أن هناك خطوات سهلة يمكن أن تساعد فى تقليل الألم، منها تناول حلوى الاستحلاب الغنية بالسكر خاصة التى لها مذاق النعناع فهى تعمل على تخفيف منطقة الحلق من الالتهاب، كما أن السوائل وعلى رأسها الماء المثلج تساعد فى تخيف الألم وبقاء الحلق رطبًا مع التخلص من الأغشية المخاطية التى تتكون بسبب الالتهاب.