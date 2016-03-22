اغتيال الحارس الشخصى للعميد ناصر عبد ربه نجل الرئيس اليمنى فى عدن

> اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء فكرى حسين الجحماء الحارس الشخصى لنجل الرئيس اليمنى العميد ناصر عبد ربه منصور هادى الذى يتبوأ منصب قائد حرس الرئيس فى مدينة عدن جنوب اليمن.

وتمكن المسلحون من اغتيال مرافق العميد ناصر عبد ربه ، أثناء تواجده أمام منزله فى حى عمر المختار بمدينة عدن (جنوبى اليمن).

وذكرت قناة العربية الحدث الإخبارية، نقلا عن مصادر أمنية يمنية أنه "تم نقل فكرى حسين الجحماء، الضابط فى القصر الرئاسي، والمرافق الشخصى لنجل الرئيس هادي، إلى مستشفى أطباء بلا حدود القريب من منزله، إلا أنه فارق الحياة، قبل وصوله المستشفى".

ويعمل فكرى الجحماء، ضابطا فى القصر الرئاسي، باعتباره ضمن قوة الحماية الرئاسية بقصر معاشيق، كما أنه المرافق الشخصى لنجل الرئيس الأصغر "ناصر عبد ربه منصور هادى".

وتأتى عملية الاغتيال فى الوقت الذى أعرب فيه وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافي، عن ثقته فى محادثات السلام بين طرفى النزاع فى اليمن، والتى ستعقد خلال الشهر الجارى، برعاية الأمم المتحدة، فى الكويت.

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