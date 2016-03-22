أخبار عاجلة

«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة -
أحمد موسى: لا دليل على قصف الجيش السوري للمدنيين بالسلاح الكيماوي -
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين» -
وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم» -
حمدي بخيت: «بشار مجرم.. وإسرائيل المستفيد الأول مما يحدث في سوريا» -
حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: إهدار 100 مليار جنيه سنويا من الدعم على الأغنياء غير مقبول -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... إزاي تتكلم ألماني في 3 دقايق " الألماني أسهل لغة في العالم " -
بيومي أفندي - ذات مومنت | لما تروح تطلع جواز سفر من مصلحة الجوازات ..ألمانيا بلد الـ "bn والمرشيدس" -
حظك اليوم برج العقرب الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اغتيال الحارس الشخصى للعميد ناصر عبد ربه نجل الرئيس اليمنى فى عدن

Google+ Print
اغتيال الحارس الشخصى للعميد ناصر عبد ربه نجل الرئيس اليمنى فى عدن اغتيال الحارس الشخصى للعميد ناصر عبد ربه نجل الرئيس اليمنى فى عدن

> اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء فكرى حسين الجحماء الحارس الشخصى لنجل الرئيس اليمنى العميد ناصر عبد ربه منصور هادى الذى يتبوأ منصب قائد حرس الرئيس فى مدينة عدن جنوب اليمن.

وتمكن المسلحون من اغتيال مرافق العميد ناصر عبد ربه ، أثناء تواجده أمام منزله فى حى عمر المختار بمدينة عدن (جنوبى اليمن).

وذكرت قناة العربية الحدث ، نقلا عن مصادر أمنية يمنية أنه "تم نقل فكرى حسين الجحماء، الضابط فى القصر الرئاسي، والمرافق الشخصى لنجل الرئيس هادي، إلى مستشفى أطباء بلا حدود القريب من منزله، إلا أنه فارق الحياة، قبل وصوله المستشفى".

ويعمل فكرى الجحماء، ضابطا فى القصر الرئاسي، باعتباره ضمن قوة الحماية الرئاسية بقصر معاشيق، كما أنه المرافق الشخصى لنجل الرئيس الأصغر "ناصر عبد ربه منصور هادى".

وتأتى عملية الاغتيال فى الوقت الذى أعرب فيه وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافي، عن ثقته فى محادثات السلام بين طرفى النزاع فى اليمن، والتى ستعقد خلال الشهر الجارى، برعاية الأمم المتحدة، فى الكويت.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017