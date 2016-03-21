الفنان العالمى دانى جلوفر: الراحل عمر الشريف أيقونة سينمائية لا تُنسى

قال الفنان العالمى دانى جلوفر، إن الفنان الراحل عمر الشريف كان زميل عمل وأنه يفتقده بشدة، عقب رحيله وتركه تاريخًا سينمائيًا عالميا وأصبح بمثابة أيقونة سينمائية لا تُنْسى.

وأضاف النجم دانى جلوفر، خلال الندوة التى نظمها مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمكتبة الأقصر العامة مساء أمس الأحد لمناقشة كتاب "عمر الشريف فى عيون العالم" أنه التقى بالفنان عمر الشريف فى أعمال فنية أبرزها فيلم "لورانس العرب" وكذلك خلال إحدى دورات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فعندما ظهرت مواهب عمر الشريف التمثيلية قبل أن يذهب إلى هوليود استطاع أن يجذب حب الجماهير حوله، واصفًا إياه بأنه فنان بمعنى الكلمة، وحاليًا فعلى صناع السينما أن يدركوا أهميته فى صنع العقول وتشكيل التفكير، ومن ثم التركيز على الأعمال السينمائية الهادفة.

الفنان محمود حميدة، وصف عمر الشريف بأنه أول فنان مصرى ينطبق عليه مصطلح فنان عالمى، وخاصة أنه كان يجيد العديد من اللغات، وهنا كان باستطاعته التمثيل بلغة أخرى غير لغته الأم، وكان أداة وصل بين شعوب العالم الأول والثانى والثالث.

ووجه الناقد الفنى على أبو شادى، الشكر للفنان العالمى دانى جلوفر على حضوره إلى مصر للمشاركة فى فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، لافتًا إلى أنه تحمس لفكرة الكتاب الذى أصدره المهرجان عن الفنان الراحل عمر الشريف بعد أن وجد مادة وصفها بالضخمة جدا عن الراحل عمر الشريف بكافة الصحف العالمية الكبرى.

ووَجَّهَ السينارست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الشكر للفنان العالمى دانى جلوفر على حرصه على المشاركة بالمهرجان، لافتًا إلى أن الكتاب تم إنجازه فى وقت قياسى بعد أن أشرف على جمع مادته الناقد الفنى على أبو شادى.

كان الفنان العالمى دانى جلوفر قد أجرى ظهر أمس الأحد جولة سياحية داخل معبد الأقصر، وعقد مؤتمرا صحفيا عالميا أمام بهو المعبد وسط استقبال حافل من السينمائيين المصريين والأفارقة، وبمشاركة 36 دولة أفريقية، و9 دول من خارج القارة، وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 23 مارس الجارى.

ووضع مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى شعار دورته الخامسة هذا العام صورة تجمع الفنان عمر الشريف بالفنانة الراحلة فاتن حمامة، مأخوذة من فيلم "صراع فى الكرنك" بعد أن اتخذ فى شعار دورته الرابعة الماضية صورة الفنان خالد صالح عقب رحيله.

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