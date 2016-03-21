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حظك اليوم برج الحوت ليوم الاثنين 2016/3/21

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حظك اليوم برج الحوت ليوم الاثنين 2016/3/21 حظك اليوم برج الحوت ليوم الاثنين 2016/3/21

لبرج الحوت


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حظك لبرج الحوت على الصعيد المهنى:


>الاستقرار فى العمل سيخيم على حياتهم المهنية فلا داعى للخوف بشؤن مستقبله لأن الأمور ستسير على ما يرام وهذا العام بالنسبة لبرج الحوت على الرغم من انه كبيس إلا أنه يحمل بعض الأخبار السعيدة التى ربما تغير من مجرى حياتهم إلى الأبد.

حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفى


>الحب سيكون دافع للامام وعلى الرغم من الوحدة التى عاشوها طوال الفترات السابقة إلا أنهم سينعمون بحب كبير سيتوج حياتهم العاطفية .

حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحى:


>يجب أن يبتعدوا عن الوساوس التى تجعلهم خائفين من التقدم بالعمر والأمراض لأنها ستقودهم على المرض الحقيقى فلا داعى من كل هذه المخاوف التى ستتحول إلى فوبيا.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت


>انفراجة كبيرة على مستوى حياتهم العملية والحب سيدق من جديد على أبوابهم، لذلك لا داعى للخوف من مستقبلهم العاطفى والصحى على حد سواء.

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مصر 365

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