حظك اليوم برج الحوت ليوم الاثنين 2016/3/21

حظك اليوم لبرج الحوت

حظك لبرج الحوت على الصعيد المهنى:

حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفى

حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

>الاستقرار فى العمل سيخيم على حياتهم المهنية فلا داعى للخوف بشؤن مستقبله لأن الأمور ستسير على ما يرام وهذا العام بالنسبة لبرج الحوت على الرغم من انه كبيس إلا أنه يحمل بعض الأخبار السعيدة التى ربما تغير من مجرى حياتهم إلى الأبد.>الحب سيكون دافع للامام وعلى الرغم من الوحدة التى عاشوها طوال الفترات السابقة إلا أنهم سينعمون بحب كبير سيتوج حياتهم العاطفية .>يجب أن يبتعدوا عن الوساوس التى تجعلهم خائفين من التقدم بالعمر والأمراض لأنها ستقودهم على المرض الحقيقى فلا داعى من كل هذه المخاوف التى ستتحول إلى فوبيا.>انفراجة كبيرة على مستوى حياتهم العملية والحب سيدق من جديد على أبوابهم، لذلك لا داعى للخوف من مستقبلهم العاطفى والصحى على حد سواء.