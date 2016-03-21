حظك اليوم برج الحمل الإثنين 21 مارس

توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: توقّع بعض الارتباك والفضائح ومعلومات تذهلك وتجعلك تشعر بخيبة أمل، وتجنّب قدر الإمكان القرارات العشوائية

عاطفياً: الشريك إلى جانبك فممّ تخاف؟ حاول أن تستفيد من الوضع قدر المستطاع لتحقيق مكاسب طال انتظارها

صحياً: أنت صاحب قرارات صائبة عملياً وعاطفياً، إنما فاشل كبير على الصعيد الصحي



ابراج مكتوب



ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

شبكةعيونالإخبارية

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