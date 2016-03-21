حظك اليوم برج الأسد الإثنين 21 مارس

توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: بعض التشنّج في علاقاتك واتصالاتك المهنية قد يغيب ابتداء من اليوم، أنت محاور لبق يحتاج القيمون على العمل إلى حضورك

عاطفياً: عليك أن تكون أكثر حذراً في خياراتك المقبلة، وقد تظهر مطبّات في وجه العلاقة تدوم بضعة أيام

صحياً: لا تمارس جهوداً غير اعتيادية، وعالج الأمراض التي قد تصيبك بأسرع ما يمكن



ابراج مكتوب



ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

شبكةعيونالإخبارية

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