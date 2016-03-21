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حظك اليوم برج القوس الإثنين 21 مارس

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حظك اليوم برج القوس الإثنين 21 مارس حظك اليوم برج القوس الإثنين 21 مارس

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: أنصح لك تجنّب المواجهة والنقاشات العقيمة في العمل اليوم لأن النتائج ستكون سلبية، انتظر بعض الوقت ريثما تهدأ الأمور والخواطر

عاطفياً: تنتهز اليوم الكثير من الفرص الذهبية وتستغلها في مصلحة العلاقة بالشريك

صحياً: تحارب على غير جبهة بغية التخلص من المشاكل الصحية، وبإرادتك الصلبة تنجح في ذلك


ابراج مكتوب
 

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

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