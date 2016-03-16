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بالفيديو.. "ساندي" تنهار على الهواء.. وتؤكد: اعتزلت خوفًا من الفضيحة

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بالفيديو.. "ساندي" تنهار على الهواء.. وتؤكد: اعتزلت خوفًا من الفضيحة بالفيديو.. "ساندي" تنهار على الهواء.. وتؤكد: اعتزلت خوفًا من الفضيحة

كشفت الفنانة ساندي عن السر وراء قرار اعتزالها المفاجئ، وخوفها من الفضيحة، لافتة إلى أنها كانت تعيش في معاناة.

وقالت، خلال لقائها المرتقب مع الإعلامية "منى الشاذلي" ببرنامج "معكم"، المقرر إذاعته مساء يوم الخميس على فضائية "سي بي سي": "عايشة 8 سنين مع شخص معرضني لضغوط نفسية طول الوقت وبيبتزني، وقولتله أبعد عني من غير ما أي حد يأذي التاني".

وتابعت: "قالي أنا معايا صور ليكي لو نزلت كل يوم صورة هتكفيكي 8 سنين وهسجنك"، وانهارت في البكاء.

وردت "منى"، قائلة "مش بقول كده علشان أوجعك بس أنتي في ورطة"، وعلقت "ساندي": "مكنش ينفع أستنى أكتر من كده .. أنا تعبت".

الفيديو..

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