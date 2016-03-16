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وصفة سحرية لتبييض أسنانك خلال ساعة بورق الألومنيوم

  • الجمال
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وصفة سحرية لتبييض أسنانك خلال ساعة بورق الألومنيوم وصفة سحرية لتبييض أسنانك خلال ساعة بورق الألومنيوم

من منا لا يرغب بالحصول على ابتسامة ساحرة وجميلة , ومن شروط الحصول على ابتسامة ساحرة أن تكون أسنانك بيضاء ,وهذا أمر معقد قليلا خصوصا مع تناول أطعمة تسبب اصفراراً في الأسنان يصعب إزالتها بمعجون الأسنان العادي ,نقترح عليكم من خلال مجلة نجوم مصرية وصفة سحرية وطبيعية وبسيطة لتبييض الأسنان بورق الألومنيوم خلال ساعة فقط .

كيف تبيض أسنانك بورق الألومنيوم ؟

المكونات :

ورق ألومنيوم
ملعقة صغيرة من معجون أسنان
ملعقة صغيرة من بيكاربونات الصودا

الطريقة :

نقوم بخلط معجون الأسنان مع بيكاربونات الصودا “صودا الخبز “.
نقوم بقص ورق الألومنيوم على حسب مقاص أسنانك .
نضع المزيج على ورق الألومنيوم ثم نلصقه على الأسنان ونتركه لمدة ساعة .

بعد مرور ساعة قم بغسل أسنانك بالفرشاة والماء وسوف تلاحظ أن أسنانك أصبحت بيضاء .

للحصول على نتيجة أفضل كرر الطريقة مرتين في اليوم خلال سبعة أيام متتالية .
وصفة ماء الملح لتبييض الأسنان :

نأخذ نصف كوب من الماء المغلي ,وبعد أن يبرد قليلا نضيف ملعقة كبيرة من الملح ,ونحركه حتى يذوب الملح تماما .

نقوم بنقع فرشاة الأسنان في محلول الملح وبعدها قم بشطف أسنانك بها كما تفعل دائما .

استخدم هذه الوصفة كل صباح ومساء ,وخاصة بعد وجبات الطعام .

الشيء السلبي في هذه الوصفة أنه في البداية تشعر بعدم الراحة ,وحساسية تدوم لفترة قصيرة ,لكنها تختفي مع الوقت .

المياه المالحة مفيدة للأسباب التالية :

تقوي لثة الأسنان
تدمر كل البكتريا المسببة للأمراض في الفم
إصلاح الشقوق في الأسنان

المياه المالحة تستخدم كغسول للفم أيضا في العديد من المناطق حول العالم ,كما أنها تساعد في تخفيف الطعام المتراكمة بين الأسنان .

إذا استخدمته بانتظام ستلاحظ فعالية الكبيرة في تبييض الأسنان .

 

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