بالصور: سارة سلامة حامل بدون زواج

فوجىء متابعو الفنانة الشابة سارة سلامة بتداول صور لها، بدت فيها حامل في الأشهر الأخيرة، رغم أنها لم تتزوّج، كما فوجئوا أيضا بتصريحات صحفية لها، تتمنى أن تنجب بنتا!

لكن جاءت هذه الصور ضمن جلسة تصويرية جديدة بعدسة المصور محمود عاشور، خضعت لها سارة سلامة بمناسبة عيد الأم، لصالح مجلة “وشوشة” الفنية، في عددها الصادر لشهر مارس الجاري.

ووافقت الفنانة على هذه الفكرة المجنونة، والظهور كحامل دون زواج، والتي رفضتها قبلها كثيرات من الفنانات خوفا من اعتقاد الجمهور أنهن حوامل دون زواج، ولكن سارة رحبت بها، واعتبرتها فكرة جديدة ومبتكرة، وخاصة أنها شهيرة بجرأتها في اختيار أدوارها الفنية التي تثير

شبكةعيونالإخبارية

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