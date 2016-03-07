شوربة حارقة تذيب دهون الكرش و الأرداف

معظم السيدات التي تعاني من السمنة تشكو من تراكم الدهون في مناطق معينة بالجسم , و هو ما يسمى بالسمنة الموضوعية حيث يكون توزيع الدهون غير متساوي على جميع أجزاء الجسم , و بالتالي من أشهر المناطق التي تتراكم بها الدهون هى الكرش , و الأرداف , و يأتي ذلك من الكثير من العوامل أهمها العادات الغذائية الخاطئة التي يتبعها الكثير من الناس .

العادات الغذائية الخاطئة التي يقوم بها الإنسان

يؤذي الإنسان نفسه بنفسه فيقوم بتناول الأطعمة المشبعة بالدهون الضارة , و المسبكة , بالإضافة إلى تناوله الماء الكثير أثناء الأكل , و الإكثار الشديد في كمية الطعام المتناول , و تناول المشروبات الغازية , و الحلويات كل ذلك يعمل على تراكم الدهون , و حدوث ليس السمنة فقط ! بل السمنة المفرطة ايضاً , و التي يترتب عليها الكثير من المشاكل الصحية .

شوربة حارقة تعمل على إذابة الدهون

نقدم لكم اليوم شوربة مميزة تقوم بتناولها يومياً , تعمل تلك الشوربة على إذابة الدهون المتراكمة خاصة في منطقة الكرش و الأرداف , و لابد أن يتم ذلك مع الإبتعاد عن العادات الخاطئة التي ذكرناها , و ممارسة و لو القليل من الرياضة يومياً فكل تلك العوامل تساعد بعضها البعض للحصول على النتيجة المطلوبة .

مكونات الشوربة الحارقة للدهون

تتكون تلك الشوربة من 3 فجل أبيض + 7 فجل أحمر + 3 شمندر + 4 بصل + 7 ثوم + 2 كوسة + 2 جزر ) , و يتم تقطيع تلك المكونات , و طبخها في 2 لتر من الماء مع إضافة التوابل المفضلة لديك , و عصير الليمون , و خلطهم في الخلاط الكهربائي , و يتم تناول بروتين سواء سمك أو دجاج , زبادي , تفاح كل ذلك على مدار اليوم مع الشوربة , و نستمر على ذلك و سنخسر 7 كيلو في اسبوع باذن الله .

شبكةعيونالإخبارية

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