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أفضل طريقة لإنقاص وزن 5 كجم في 5 أيام ، أسرع طريقة وأفضلها ولا تكلفك شيء وبدون عقاقير

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أفضل طريقة لإنقاص وزن 5 كجم في 5 أيام ، أسرع طريقة وأفضلها ولا تكلفك شيء وبدون عقاقير أفضل طريقة لإنقاص وزن 5 كجم في 5 أيام ، أسرع طريقة وأفضلها ولا تكلفك شيء وبدون عقاقير

يستخدم الماء في حرق دهون الجسم ، ويستخدم أيضاً في التخلص من سموم التي موجودة في جسم الإنسان ، وشرب الماء في الصباح الباكر على الريق ، يقي من الإمساك كما ان فوائده كثيرة.

الماء لإنقاص وزنك

وكشف الأطباء أن الماء يستخدم كرجيم ، فأن الماء يعمل في إزالة ، فبالتالى يمكن أن نستخدمه فى عمل الرجيم ويعتمد رجيم الماء على شرب كمية كبيرة من أكواب الماء في اليوم.

    اليوم الاول عليك إتباع الخطوات الآتية:
        شرب عدد 8 أكواب من الماء البارد
        شرب عصير التفاح ليساعدك فى تخليص الكبد من السموم.

وإذا شعرت بالجوع ، فتناول بعض من الفاكهة مثل التفاح – البطيخ – الموز.

    اليوم الثانى عليك إتباع الخطوات الآتية:
        شرب 10 أكواب من الماء البارد
        تناول الخضراوات والتى تحتوي على سعرات حرارية وتمد جسمك بقيمة غذائية كبيرة.
        تناول الكثير من الجزر لأنه يعطي الجسم طاقة .
    اليوم الثالث عليك إتباع الخطوات الآتية:
        شرب 8 أكواب من الماء.
        اليوم الثالث قد تحس فيه بعدم الجوع ، كما أن جسمك تخلص من السموم الداخلية في اليومين السابقين.
        تناول بعض من الفاكهة والخضراوات مسلوقة وعدم استخدام الملح.
    اليوم الرابع عليك إتباع الخطوات الآتية:
        في هذا اليوم تلاحظ بإنقاص بعض من وزنك تقريباً 2 كيلو.
        شرب 8 أكواب من الماء
        تناول فقط الموز ، لانه يساعد فى تقليل الوزن.
        شرب كوب من الحليب.
    اليوم الخامس والأخير إتباع الخطوات الآتية:
        شرب 8 أكواب من الماء
        تناول بعض من اللحم فى حال الشعور بالارهاق والتعب .

بذلك طريقة رجيم الماء قد تكون خسرت 5 كجم في خمسة أيام بالأضافة إلى تخليص جسمك من السموم.

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