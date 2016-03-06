أفضل طريقة لإنقاص وزن 5 كجم في 5 أيام ، أسرع طريقة وأفضلها ولا تكلفك شيء وبدون عقاقير

يستخدم الماء في حرق دهون الجسم ، ويستخدم أيضاً في التخلص من سموم التي موجودة في جسم الإنسان ، وشرب الماء في الصباح الباكر على الريق ، يقي من الإمساك كما ان فوائده كثيرة.

رجيم الماء لإنقاص وزنك

وكشف الأطباء أن الماء يستخدم كرجيم ، فأن الماء يعمل في إزالة الدهون ، فبالتالى يمكن أن نستخدمه فى عمل الرجيم ويعتمد رجيم الماء على شرب كمية كبيرة من أكواب الماء في اليوم.

اليوم الاول عليك إتباع الخطوات الآتية:

شرب عدد 8 أكواب من الماء البارد

شرب عصير التفاح ليساعدك فى تخليص الكبد من السموم.

وإذا شعرت بالجوع ، فتناول بعض من الفاكهة مثل التفاح – البطيخ – الموز.

اليوم الثانى عليك إتباع الخطوات الآتية:

شرب 10 أكواب من الماء البارد

تناول الخضراوات والتى تحتوي على سعرات حرارية وتمد جسمك بقيمة غذائية كبيرة.

تناول الكثير من الجزر لأنه يعطي الجسم طاقة .

اليوم الثالث عليك إتباع الخطوات الآتية:

شرب 8 أكواب من الماء.

اليوم الثالث قد تحس فيه بعدم الجوع ، كما أن جسمك تخلص من السموم الداخلية في اليومين السابقين.

تناول بعض من الفاكهة والخضراوات مسلوقة وعدم استخدام الملح.

اليوم الرابع عليك إتباع الخطوات الآتية:

في هذا اليوم تلاحظ بإنقاص بعض من وزنك تقريباً 2 كيلو.

شرب 8 أكواب من الماء

تناول فقط الموز ، لانه يساعد فى تقليل الوزن.

شرب كوب من الحليب.

اليوم الخامس والأخير إتباع الخطوات الآتية:

شرب 8 أكواب من الماء

تناول بعض من اللحم فى حال الشعور بالارهاق والتعب .

بذلك طريقة رجيم الماء قد تكون خسرت 5 كجم في خمسة أيام بالأضافة إلى تخليص جسمك من السموم.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads