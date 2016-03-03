فوائد بيكربونات الصوديوم( الكربوناتو) المذهلة للشعر والبشرة والأسنان والتي تجعلك تداومين على استخدامها يومياً

بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز ، أو الكربوناتو كما يطلق عليها البغض من المكونات التي لا يكاد يخلو منزل من وجودها والتي يستخدمها الكثير من ربات السيدات في المخبوزات أو بعض الأكلات ، ولكن هل فكرت يوماً بفوائد بيكربونات الصوديوم بالنسبة للشعر والبشرة وكذلك الأسنان.نعم يمكن استخدامها في كل هذه الأعراض وخصوصا أن الكربوناتو تعتبر مسحوق قلوي لذلك هي مضاد قوي للجراثيم والفطريات ، كم انها مطهرة ومضادة لكثير من الالتهابات

واليوم نذكر لك العديد من فوائد الكربوناتو للبشرة والشعر وكذلك الاسنان

فوائد بيكربونات الصوديوم للبشرة والجلد

– تستخدم الكربوناتو في التخلص من البثور وحب الشباب وذلك بفعل خصائصها المضادة للالتهاب والمطهرة ويتم ذلك من خلال من خلال خلط ملعقة صغيرة من الكربوناتو بقليل من الماء وذلك لعمل ما يشبه العجينة وتوضع على الوجه لمدة دقيقتين ، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر بعد ذلك ويمكن عمل هذه الوصفة مرة باليوم لمدة 3 أيام وبعد ذلك مرة واحدة بالاسبوع فقط مع مراعاة تجربة هذه الوصفة على منطقة صغيرة بالوجه أولاً لاصحاب البشرة الحساسة

– تستخدم الكربوناتو في الحماية من أثار أشعة الشمس على البشرة وذلك من خلال اذابة ملعقتين منها في كوب من الماء وعمل كمادات على الجزء المتضرر من الشمس بواسطة استخدام فوطة مبللة بالمزيج لمدة 10 دقائق

– تخلصى من الجلد الميت وكذلك لحمية الأظافر من خلال وضع كمية من الكربوتاتو في الماء الدافىء وفرك القدم واليد بالماء قبل التنظيف

– يمكنك الحصول على بشرة متوحدة اللون من خلال استخدام الكربوناتو لانها تعمل على تجديد البشرة وازالة الخلايا المينة والحفاظ على مستوى الهيدروجين بالبشرة.ويمكنك عمل ماسك بخلط ملعقة من الكربوناتو بالقليل من ماء الورد لعمل عجينة ووضعها على الوجه لمدة دقيقة ثم تفرك من الوجه ويغسل الوجه بالماء الفاتر بعد ذلك.

– الكربوناتو تعالج الطفح الجلدي والاحساس بالحكة وذلك بفعل خصائصها المضادة للالتهاب

– يمكنك استخدام الكربوناتو لتنظيف الاظافر وتفتيح لونها وذلك بوضع اليد في محلول الماء المذاب به الكربوناتو لعدة دقائق قبل غسلها.

فوائد الكربوناتو للشعر:

-للتخلص من رائحة الشعر الغير مرغوب فيها وخاصة لاصحاب الشعر الدهني وذلك بعمل مزيح من الكربوناتو والماء ووضعه على الشعر لمدة 5 دقائق ثم شطف الشعر بعد ذلك وتكرر هذه الوصفة مرتين بالشهر

– تخلصى من قشر الشعر نهائيا بالكربوناتو وذلك عن طريق مزجها بالشامبو ، او عن طريق مزجها مع الماء وعصير الليمون ووضع المزيج على الشعر لمدة 5 دقائق ،ثم شطف الشعر بعد ذلك وتكرر الوصفة مرتين بالاسبوع .

فوائد الكربوناتو للأسنان:

يمكن استخدام الكربوناتو للحصول على أسنان بيضاء كالثلج وأيضاً لامعة كاللؤلؤ وذلك عن طريق وضعها على الفرشاة مع قليل من الماء وفرك الاسنان بها ،ثم غسلها بعد ذلك بالماء.

شبكةعيونالإخبارية

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