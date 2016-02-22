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لكل من يعانى من رائحة القدم الكريهه أليكم أفضل علاج منزلى يخلصكم منها نهائيا

  • الجمال
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لكل من يعانى من رائحة القدم الكريهه أليكم أفضل علاج منزلى يخلصكم منها نهائيا لكل من يعانى من رائحة القدم الكريهه أليكم أفضل علاج منزلى يخلصكم منها نهائيا

تمثل رائحة القدم مشكله كبيره لدى البعض خاصة من يعتادون على تناول الأحذيه الرياضيه بشكل كبير ومن تتعرق أقدامهم بشكل ملحوظ وعدم تعرضها للهواء بشكل جيد كل ذلك يؤثر على القدم ويعمل على تكوين الفطريات والبكتريا التى تتسبب بظهور روائح القدم الغير محببه على الأطلاق , هناك من أعتادو على استخدام المستحضرات التى تباع بالخارج والمكونه من مواد كيميائيه وهناك منها من يمنع تعرق القدم وذلك بالتأكيد شىء خاطىء تماما ولايجب عمله .

لذا سنعرض على حضراتكم اليوم طريقه بسيطه للغايه تخلصكم تماما من مشكلة رائحة القدم الكريهه وتعتمد تلك الطريقه المنزليه البسيطه على خل التفاح الذى يعتقد الكثيرون أنه يستخدم لتنحيف الجسم فقط ولكنه فعال جدا وبطريقه سريعه فى تخليص الجسم من الفطريات والبكتريا التى تتكون فى القدم والتى تسبب تلك المشكله فقط يمكنكم أتباع الخطوات التى سنذكرها لكم وعمل تلك الوصفه من مرتين الى ثلاث اسبوعيا بحسب احتياجاتكم .

كل ما تحتاجون هو احضار وعاء من البلاستيك او اى شىء لأقدامكم وضعو به لتر من الماء الساخن وامزجو معه نصف كوب من خل التفاح قلبوهم معا وضعو به أقدامكم لمدة ثلث ساعه ” 20 ” دقيقه ثم جففو أقدامكم , ستمكنكم تلك الطريقه من التخلص من رائحة القدم الغير محببه فهى تقضى تماما على الفطريات والبكتريا التى تسببها يمكنكم فقط تطبيق تلك الطريقه من مرتين الى ثلاث مرات بالاسبوع الواحد بحسب ما تفضلون ولن تلاحظو اى رائحه لاقدامكم خلال ايام الاسبوع .

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