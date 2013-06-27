نصائح لقائد السيارة في «دورة التبريد»

كتب : الوطن منذ 59 دقيقة

عندما يضطر قائدو السيارات إلى القيادة ساعات طويلة خلال الصيف، ينبغى التأكد من عمل دورة التبريد بالسيارة والحفاظ عليها، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، ويجب صيانة أى تلف يظهر على أى جزء فيها، تفادياً لحدوث أعطال فى المحرك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وبالنسبة لغالبية السيارات التى تعمل بأسلوب التبريد بالماء، يجب التأكد من سلامة بعض الأجزاء فيها، مثل «قميص الرادياتير» الذى يلعب دوراً فى تجميع الهواء وتوزيعه لصالح دورة التبريد، إضافة إلى الرادياتير الذى يجب الكشف عليه، والتأكد من عدم وجود صدأ أو أى انسدادات قد تؤثر على ارتفاع درجة الحرارة، علاوة على التأكد من أن مضخة «طلمبة» المياه تعمل على أكمل وجه وتقوم بتقليب المياه، وبالتالى لا ترتفع درجة الحرارة بسهولة، وإلا يجب استبدالها على الفور.

ويجب التأكد من أن مروحتى التبريد والتكييف تعملان جيداً، ولا يصدر منهما صوت حاد (زن)، وإلا كان ذلك علامة على تلف وحدة البلى الخاصة بهما ووجب استبدالها. ومن الضرورى التأكد من سلامة مجموعة الخراطيم والوصلات التى قد تتأثر بالحرارة أو تتشقق أطرافها، ما يسمح بتسريب المياه وانخفاض مستواها وبالتالى ارتفاع درجة الحرارة، مع اختبار الثيرموستات والتأكد من صلاحيتها وعملها.

وعلى قائد السيارة مراجعة دورة التبريد بصفة دورية، فإذا وجد أى خلل أو نقصان أو عطل فعليه التوجه فوراً إلى أقرب مركز خدمة لصيانة السيارات المتخصصة، لفحص دورة التبريد ومراجعة مستوى ماء التبريد فى الرادياتير والقربة والتأكد من صلاحية غطاء الرادياتير وإحكام غلقه واستكمال أى نقص فى مستوى الماء، ويجب أن يحدث كل ذلك والمحرك فى حالة التشغيل، إلا إذا كان المحرك بارداً، مع ملاحظة ومتابعة مؤشر درجة الحرارة وإيقاف المحرك على الفور إذا ارتفع المؤشر واقترب من المنطقة الحمراء التى تمثل حد الخطر.