أخبار عاجلة

الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
الأخبار - عاجل : إنفجار بمحيط كنيسة مارمرقس بالأسكندرية ووقوع عدد من الإصابات -
بعد التفجيرين.. خبراء أمنيون: الإرهاب سيستمر -
«ذا صن» البريطانية تُبرز تغطية «التحرير» عن تفجير الكنيستين -
تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط شبكة دعارة بينهم طبيب بالمنصورة

Google+ Print
ضبط شبكة دعارة بينهم طبيب بالمنصورة ضبط شبكة دعارة بينهم طبيب بالمنصورة
تمكن ضباط مباحث الآداب بالدقهلية من ضبط دعارة بينهم طبيب.

وتلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من رئيس مباحث الآداب بضبط شبكة تدير أعمال منافية للآداب بمنطقة سامية الجمل بالمنصورة التابعة لدائرة قسم أول المنصورة، حيث كشفت تحريات المباحث عن قيام عاطل بإدارة مسكن الزوجية للأعمال المنافية للآداب ومعه زوجتيه بمقابل مالى، وأثناء رصد المتهم تم ضبط كل من رشا.ج.ال، وشيماء.م.م.ح.ن والزوج أيمن.س.م صاحب الشقة، وطارق.م.م طبيب بمستشفى الصدر بالمنصورة، إيناس.ز.م 24 سنة متزوجة ومقيمة بطلخا وتم تحرير محضر بالواقعة وتم عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل