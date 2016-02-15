ضبط شبكة دعارة بينهم طبيب بالمنصورة

تمكن ضباط مباحث الآداب بالدقهلية من ضبط شبكة دعارة بينهم طبيب.

وتلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من رئيس مباحث الآداب بضبط شبكة تدير أعمال منافية للآداب بمنطقة سامية الجمل بالمنصورة التابعة لدائرة قسم أول المنصورة، حيث كشفت تحريات المباحث عن قيام عاطل بإدارة مسكن الزوجية للأعمال المنافية للآداب ومعه زوجتيه بمقابل مالى، وأثناء رصد المتهم تم ضبط كل من رشا.ج.ال، وشيماء.م.م.ح.ن والزوج أيمن.س.م صاحب الشقة، وطارق.م.م طبيب بمستشفى الصدر بالمنصورة، إيناس.ز.م 24 سنة متزوجة ومقيمة بطلخا وتم تحرير محضر بالواقعة وتم عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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