بالصور.. استنفار أمنى بمدينة شرم الشيخ استعدادا لمؤتمر إفريقيا بيتنا

تشهد مدينة شرم الشيخ حالة من الاستنفار أمنيا وإجراءات أمنية مشددة على مدخل ومخارج المحافظة، خاصة مدنية شرم الشيخ استعداد لمؤتمر "إفريقيا بيتنا".

قال اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء إن هناك حالة من الاستنفار بين قوات الأمن وتشديد الإجراءات على الطرق المؤدية لمحافظات جنوب سيناء، حيث بدأت الشرطة المصرية بالتعاون مع الجيش إجراءات أمنية مشددة تقوم بها على جميع مداخل ومخارج جنوب سيناء، وتكثيف الحملات الأمنية.

من جانبه قال العميد مصطفى عابدين مدير إدارة مرور جنوب سيناء إن إدارة المرور مستعدة تماما لمؤتمر الكوميسا بقوات إضافية من الإدارة العامة للمرور ودرجات بخارية، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى ووقف الإجازات لحين انتهاء المؤتمر، وقال الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف المصرية إن هيئة الإسعاف بشرم الشيخ ترفع درجات الاستعداد القصوى للمؤتمر.

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وصرح الدكتور خالد أبو هاشم مدير إسعاف جنوب سيناء أن عدد سيارات الإسعاف الموجودة أثناء المؤتمر 50 سيارة بالتأمينات الاحتياطية موزعة على مقر انعقاد المؤتمر، ومقرات إقامة الوفود، ومقر هيئة الإسعاف بشرم الشيخ وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى فى مدينة شرم الشيخ، لتوفير احتياجات المتواجدين بالمدينة من مياه الشرب وتأمين منظومة الصرف الصحى استعدادا للمؤتمر.

أكد الدكتور محمد ضاحى وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن المديرية قامت برفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا للمؤتمر، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية بمطار شرم الشيخ، وتجهيز عيادة طبية ملحق بها وحدة عناية مركزة فى مقر قاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ وحملات التفتيش الوقائى والتفتيش على السلع الغذائية.

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وصرح العميد ربيع عبد الموجود رئيس قطاع خليج نعمة أننا نقوم الآن بدهان وتجميل الممشى السياحى بمارينا، وأيضا دهان الأرصفة، وزرع نباتات الزينة والورود والبدء فى تعليق أعلام الدول المشاركة فى المؤتمر.

وأكد المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن قطاع الكهرباء سيقوم بدعم قاعة المؤتمر الرئيسية بالمولدات الكهربائية كاتمة الصوت، لاستخدامها فى حالة انقطاع التيار الكهربائى، وتأمين شبكة كهرباء المدينة بالكامل وصرح مصدر مسئول بشركة المصرية للاتصالات، تم تأمين خطوط التليفونات والإنترنت، ومد قاعة المؤتمرات الرئيسية بالإنترنت فائق السرعة، لتسهيل نقل الحدث للإعلاميين والصحفيين خلال انعقاد المؤتمر.

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