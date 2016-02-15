رجيم الليمون : لإنقاص 5 كيلو في أسبوع وتطهير الجسم من السموم

لما لليمون من أثر فعال جدا ومذهل لفقدان الوزن، لذا يجب على أصحاب الوزن الزائد وراغبي التخسيس السريع، أتباع نظام رجيم الليمون المفيد جدا للصحة بجانب قدرته المذهلة في التخلص من الوزن الزائد، فهو أيضآ يعطى الجسم المزيد من الحيوية والنشاط، كما أنه له قدرة كبيرة في التخلص من سموم الجسم والقضاء عليها نهائيا، كما يساهم في تيسير عملية الهضم، لهذا ربما ذاع صيت رجيم الليمون خلال السنوات الأخيرة.

تحذير

يمنع أعتماد هذا الرجيم إذا كنت تعاني من أي نوع حساسية بالمعدة، أو ألم في المعدة أو قرحة بالمعدة، أو ألم بالقولون.

رجيم الليمون

فإذا كنتم ترغبون في أنقاص الوزن الزائد بشكل مذهل وسرعة رهيبة، فكل ما عليكم أتباع حمية الليمون، الذي تعطيكم نتائج مذهلة وسريعة بكل سهولة وفى أقل وقت ممكن، فبأتباع رجيم الليمون لمدة أسبوع كامل، يؤدى إلى أنقاص 4 كيلو جرام من الوزن الزائد بالجسم، ويخلص الجسم من السموم المتراكمة به، ويعطى الجسم المزيد من الحيوية، ويطهر الجسم، ويعيد شحن طاقة الجسم بفاعلية كبيرة، كما يؤدى إلى أنقاص منطقة محيط الخصر.

طريقة عمل عصير الليمون للتخلص من السموم وتقليل الوزن

– نمزج 2 ملعقة من عصير الليمون، مع 300 مللي من الماء، و قليل من فلفل كايين، و 2 ملعقة شاي من شراب القيقب (أو عصا القرفة إذا كان المفضل ).

– ونقوم بشرب المشروب السابق بعد مزجه جيدا، وذلك طوال اليوم، ويكون في درجة حرارة الغرفة، مع تجنب شرب الشاي والقهوة.

نظام رجيم الليمون

وفيما يلي نوضح لحضراتكم بالتفصيل نظام حمية رجيم الليمون في أسبوع للتخلص من 4 كيلو جرامات من وزن الجسم والقضاء على سموم الجسم المتراكمة، فقط بأتباع الأتي:

ملحوظة :

هذا النظام لا ينصح به لمن يعاني من الحموضة أو قرحة في المعدة.

اليوم الأول في رجيم الليمون

في نهاية اليوم الأول بأذن الله تعالى يتم التخلص من سموم الجسم، ، وسيتم خفض وزن الجسم من نصف كيلو إلى كيلو كامل أعتماد على وزن وشكل الجسم، وذلك عن طريق شرب حساء الخضروات للتخلص من السموم، وطريقة أعداده كالتالي:

– نقطع الخضار التالي قطع صغيرة ” جزرة واحدة، حزمة كرفس مفرومة، 4 حبات فجل، حفنة من البازلاء، نصف بصلة مفرومة، نصف شمر مفروم”.

– ثم نضيف إلى وعاء به ماء مغلي على النار “الجزة والبصل و الكرفس”، وبعد 5 دقائق نضيف “الشمر والفجل والبازلاء”.

-و نترك الخليط على النار مدة تتراوح ما بين 10-15 دقيقة ثم يتم تقديمها .

اليوم الثاني في رجيم الليمون

الإفطار

-شرب كوب من عصير الليمون “الساعة 7 ونصف صباحا”.

– بعد نصف ساعة تناول سلطة فواكه “تفاح- كمثري-فراولة- توت-كرز”، بالإضافة إلى شرب كوب من اللبن، وتناول القليل من اللوز الغير مملح.

بين الإفطار والغداء

-تناول كوب من عصير الليمون، مع ثمرة واحدة من الموز، و القليل من بذور عباد الشمس.

الغداء

-تناول وجبة من العدس أو الفول، بالإضافة إلى سلطة الليمون وزيت الزيتون والخل.

بين الغداء والعشاء

كوب من عصير الليمون، بالإضافة إلى القليل من الفواكه المجففة “حفنة”.

العشاء

خضار على البخار، بالإضافة إلى وجبة من السمك المشوى مع عصير الليمون.

قبل النوم

تناول كوب عصير ليمون ساخن أوفاتر إلى حد ما.

اليوم الثالث في رجيم الليمون

أكثر أيام رجيم الليمون يتم خلاله شرب كميات من عصير الليمون، مع شرب حوالي 6-8 أكواب كبيرة من الماء خلال اليوم.

الإفطار

– شرب كوب من عصير الليمون الساخن.

-بعد نصف ساعة تناول سلطة فواكه “تفاح- كمثري-فراولة- توت-كرز”، والزبادي وملعقتين من الشوفان، بالأضافة الى شرب كوب من حليب الصويا .

بين الإفطار والغداء

– كوب عصير فواكه مخفف بالماء”غير مركز”.

-مع القليل من اللوز غير المملح.

الغداء

-شوربة الخضار”السابق ذكرها”، بالإضافة إلى خبز أسمر مع جبن مبشور.

بين الغداء والعشاء

– تناول قطعتين فقط من بسكويت الشوفان، بالإضافة إلى ملعقة جبن، قليل من الطماطم.

العشاء

– وجبة سمك مشوى أو دجاج مشوى، مع الليمون، بالإضافة إلى تناول صلصلة ومكوناتها هي : (3 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، 1 ملعقة كبيرة من عصير ليمون ونصف فص من الثوم ).

– ومن ثم تناول ثمرة من الخوخ والقرفة المطبوخة.

قبل النوم

شرب كوب من عصير الليمون الساخن أو الفاتر.

اليوم الرابع في رجيم الليمون

الإفطار

– تناول كوب من عصير الليمون الساخن.

– وبعد نصف ساعة، تناول بيضة مسلوقة مع شريحتين من الخبز المحمص، وثمرة من التفاح، بالإضافة إلى كوب من الحليب العضوي أو حليب الصويا.

بين الإفطار والغداء

– تناول ثمرة من التفاح مع عصير الجرجير والليمون، بالإضافة إلى ثمرة مشمش طازج أو مجفف، مع حفنة من الفول السوداني الغير مملح.

الغداء

– تناول طبق من القمح الكامل، مع طبق سلطة خضراء بالثوم، و ثمرة كيوى، بالإضافة إلى 3 ملاعق كبيرة من زبده الفول السوداني والحمص والفاصوليا مختلطة مع الطماطم والفلفل الأخضر و عصير الليمون .

بين الغداء والعشاء

– تناول القليل من حبات الفراولة، مع الجبن وبسكويت الشوفان.

العشاء

– تناول يخنة الخضار، وتحضر بالشكل التالي:

نطهى طماطم، مع سبانخ وحمص وبطاطا، و حبوب كاملة وأرز وزبيب”.

– ثم تناول ثمرة موز.

اليوم الخامس في رجيم الليمون

الإفطار

– شرب كوب من الليمون الساخن.

– بعد نصف ساعة، تناول خليط من التوت والفراولة، مضاف أليهم ملعقتين من الشوفان، 300 مل من الحليب، بالإضافة إلى تناول ثمرة واحدة من الخوخ.

بين الإفطار والغداء

– تناول سلطة فواكه “تفاح- كمثري-فراولة- توت-كرز”، مع عصير الليمون.

– مع كوب من الحليب العضوي أو حليب الصويا.

الغداء

– تناول سلطة فاصوليا ساخنة، مع طبق من القمح الكامل مضاف أليه القليل من الزبدة.

بين الغداء والعشاء

– ملعقة صغيرة من بذور عباد الشمس، بالإضافة إلى القليل من حبات العنب.

العشاء

– سمك سليمون فيليه، مع عصير الليمون “يخبز في الفرن مع الخضار”، بالإضافة إلى مغرفة من الأيس كريم “شيكولاتة”.

اليوم السادس في رجيم الليمون

الإفطار

-شرب ليمون ساخن عند الاستيقاظ.

– شرب عصير موز “2 موزة” بالحليب العضوي أو حليب الصويا، مع ملعقة زبيب.

– تناول 2 شريحة من الخبز المحمص، مع طبقة رقيقة من الزبدة .

بين الإفطار والغداء

-تناول حفنة من الفواكه المجففة.

الغداء

– علبة صغيرة من الفاصوليا + بطاطس مسلوقة + خوخة أو كمثرى”ثمرة واحدة” + سلطة خضراء مضاف أليها القليل من الجبن المبشور .

بين الغداء والعشاء

– تناول خضروات ورقية مع ثوم وليمون وحمص.

العشاء

– فلفل محشى + خبز التفاح مع رش القرفة .

اليوم السابع في رجيم الليمون

الإفطار

– شرب عصير ليمون ساخن فور الاستيقاظ.

– على شريحة من الخبز الأسمر، نضع شرائح بيضة مسلوقة مع شرائح الطماطم.

– 6 حبات من ثمرة التوت.

بين الإفطار والغداء

– كوب حليب صويا + قليل من المكسرات.

الغداء

– مع خبز محمص، سمك سلمون وخيار وزبادي.

بين الغداء والعشاء

قليل من العنب، مع قليل من بذور عباد الشمس، و ثمرة خوخ.

العشاء

– تونة مع ذرة حلوة + مكرونة مع الخضار المطهي على البخار + عصير ليمون.

– بوريه فواكه وفواكه مجففة.

شبكةعيونالإخبارية

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