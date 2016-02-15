أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
عمرو أديب: «أنا بسمع عن وصول الدعم لمستحقيه من وأنا بلبس شورت» -
«زراعة» البرلمان: «هنجوز الكلاب البلدي بالأجنبي لتوفير الدولار» -
وكيل «زراعة البرلمان» عن «مدارس تزاوج الكلاب»: هنجوز البلدي بالأجنبي -
برهامي: فتاة التحرش بالشرقية «مُجرمة» نزعت حياءها وطهارتها -
عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟» -
مساء dmc - د/ السيد البدوي: الاستثمار أمن قومي .. والمستثمر الأجنبي لا يتحمل مانتحمله -
الشرطة النرويجية: العثور على طرد مفخخ في وسط العاصمة واعتقال مشتبه به -
محافظ الجيزة يتحدث عن تطوير الشوارع لذوي الاحتياجات الخاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

لليوم الثالث.. فشل العثور على طفل سقط بمصرف فى حادث بطريق جمصة بالدقهلية

Google+ Print
لليوم الثالث.. فشل العثور على طفل سقط بمصرف فى حادث بطريق جمصة بالدقهلية لليوم الثالث.. فشل العثور على طفل سقط بمصرف فى حادث بطريق جمصة بالدقهلية
يواصل مركز ومدينة طلخا، بمحافظة الدقهلية، لليوم الثالث على التوالى، البحث عن طفل سقط بمصرف بطريق "بلقاس ـ جمصة" بعد حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل أمس الأول، ما أدى إلى سقوط السيارة والدراجة النارية بالمصرف، وتم إنقاذ 4 أفراد، من بينهم سيدتان، فيما فُُقد الطفل الذى كان برفقة إحدى السيدتين.

وقال المهندس هانى إسماعيل، نائب رئيس مركز ومدينة طلخا، "إن البحث لايزال جاريا عن الطفل، وقام المركز باستدعاء حفار ومركب صيد وغواصين للبحث عن الطفل وطيلة الأيام الثلاثة الماضية لم يظهر، وتم تشكيل لجان مراقبة أمام الحواجز تحسبا لجرف التيار جثة الطفل.

وأضاف "إسماعيل" أن رئيس مركز طلخا يتابع الأمر بنفسه، ويبدأ عمله فى الصباح وحتى منتصف الليل، أمام المصرف لحين الوصول للطفل، ومن المتوقع أن يطفو جثمانه على الماء فى بعد هذه الأيام الثلاثة.

يذكر أن المصرف يصل عمقه لمتر ونصف، والمياه غير جارية به، وبه عدة حواجز تمتد على طول 2 كيلومتر من حدود مدينة بلقاس، وحتى قرية دميرة.

عمليات البحث عن الطفل (1)

عمليات البحث عن الطفل (2)

عمليات البحث عن الطفل (3)

عمليات البحث عن الطفل (4)

عمليات البحث عن الطفل (5)

عمليات البحث عن الطفل (6)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365