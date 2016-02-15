لليوم الثالث.. فشل العثور على طفل سقط بمصرف فى حادث بطريق جمصة بالدقهلية

يواصل مركز ومدينة طلخا، بمحافظة الدقهلية، لليوم الثالث على التوالى، البحث عن طفل سقط بمصرف بطريق "بلقاس ـ جمصة" بعد حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل أمس الأول، ما أدى إلى سقوط السيارة والدراجة النارية بالمصرف، وتم إنقاذ 4 أفراد، من بينهم سيدتان، فيما فُُقد الطفل الذى كان برفقة إحدى السيدتين.

وقال المهندس هانى إسماعيل، نائب رئيس مركز ومدينة طلخا، "إن البحث لايزال جاريا عن الطفل، وقام المركز باستدعاء حفار ومركب صيد وغواصين للبحث عن الطفل وطيلة الأيام الثلاثة الماضية لم يظهر، وتم تشكيل لجان مراقبة أمام الحواجز تحسبا لجرف التيار جثة الطفل.

وأضاف "إسماعيل" أن رئيس مركز طلخا يتابع الأمر بنفسه، ويبدأ عمله فى الصباح وحتى منتصف الليل، أمام المصرف لحين الوصول للطفل، ومن المتوقع أن يطفو جثمانه على الماء فى بعد هذه الأيام الثلاثة.

يذكر أن المصرف يصل عمقه لمتر ونصف، والمياه غير جارية به، وبه عدة حواجز تمتد على طول 2 كيلومتر من حدود مدينة بلقاس، وحتى قرية دميرة.



>