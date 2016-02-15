اشربه الآن يخلصك من الانتفاخ والغازات ويذيب دهون البطن للتخلص من 8 كيلو جرام في أيام قليلة

يعاني الكثير منا من الانتفاخ وغازات البطن التي هي سبب من أسباب زيادة الوزن وتكدس الدهون في منطقة البطن التي من الصعب التخلص منه فالكثير قد قد حاول العديد من المرات التخلص من هذا الدهون أو الانتفاخ والتخلص من الغازات ولكن بلا فائدة .

لذا ان كنت تبحث عن الخلاصة للتخلص من الانتفاخ والغازات واذأبه دهون البطن للتخلص من 8 كيلو جرام في أيام قليلة جدا فأنت في المكان الصحيح ،فهذا المشروب قادر علي تحطيم كل هذه القيود لتستعيد نشاطك من جديد سواء كنت رجل أم أمراءة .

المكونات الكوب السحري

1-ثمرة شمر

2-ثمرة تفاح

3-ثمرة إجاص

4-ملعقة قرفة

5-ملعقة عسل

لماذا هذه المكونات ؟

تحمل هذه المكونات علي امتصاص الغازات من منطقة البطن واذأبه دهون البطن بشكل طبيعي جدا ومنظم وأخراج جميع السموم بشكل طبيعي جدا عن طريق الأخراج أو أفراز العرق مما يجعلك لا تشعر بأي مجهود يذكر علي الإطلاق فقد كل ما عليك تجهيز هذه المكونات فقط والاستعداد لتحضيره والاستمتاع إلي كيفية استعماله ومن ثم تفقد 8 كيلو بسهولة جدا.

كيفية التحضير

نضيف حوالي لتر ونصف من الماء مع هذه المكونات ومن ثم تضرب جميع هذه المكونات في الخلاط

كيفية الاستعمال

يقسم هذا المشروب علي مرتين مرة كوجبة أفطار في الصباح والمرة الثانية كوجبة عشاء في المساء والعشاء يجب أن يكون في الساعة 7 كحد اقصي

ملحوظة هامة

وجبة الغذاء غير مرتبطة بأكلة معينة علي الإطلاق ولكن يجب أن تكون هذه الأكلة خالية من أي دهون أو كربوهيدرات

شبكةعيونالإخبارية

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