رئيس الإذاعة المصرية تحكم اللقاء القمى لمسابقة " الإذاعى الصغير " بجنوب سيناء

تترأس الإعلامية الكبيرة نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية لجنة تحكيم مسابقة "الإذاعى الصغير"، فى حضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والتى تنظمها إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء بالتعاون مع إذاعة جنوب سيناء , ونقابة المصريين المستقلة للمبدعين والمؤلفين وذلك ضمن فعاليات برنامج حفل تكريم المتحررين من الأمية , والذى تنظمه إذاعة جنوب سيناء بالتعاون مع فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة بقاعة الاجتماعات بمركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بالعاصمة طور سيناء الخميس القادم الموافق 18 فبراير الجارى .

وقال الإعلامى الشاب أسامة عفيفى , مدير عام إذاعة جنوب سيناء فى تصريح صحفى ل ليوم السابع اليوم الأحد أنه سيتم استثمار تشريف الإعلامية القديرة نادية مبروك , رئيس الإذاعة المصرية فى زيارتها لجنوب سيناء لتقييم اللقاء القمى لمسابقة " الإذاعى الصغير " لطلاب المدارس , معلنا أنه سيتم اعطاء إشارة البدء لانطلاق مبادرة رعاية الموهوبين إذاعيا خلال حفل تكريم المتحررين من الأمية

وأوضح أبو السعود أبو الفتوح مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكى , أن المسابقة تهدف لإكتشاف أصوات إذاعية ذو فكر محترف , لافتا أن المرحلة الأولى لمسابقة " الإذاعى الصغير " سيتم خلالها اختيار افضل مذيع لقاريء النشرة الإخبارية على مستوى المراحل التعليمية الثلاث يليها مراحل أخرى لاختيار افضل الحوارات والتحقيقات وبقية الأشكال الإذاعية مضيفا أن الثلاثاء القادم سيتم تصفية المتقدمين للمسابقة لاختيار المراكز الثلاثة الأولى فى كل مرحلة تعليمية , ثم تتولى رئيس الإذاعة المصرية تحكيم اللقاء القمى لتحديد صاحب المركز الأول فى كل مرحلة من خلال قراءة المشترك لنشرة أخبار لا تتعدى مدتها الزمنية 3 دقائق

> من جانب آخر كشف المطرب أحمد صبحى , رئيس نقابة المصريين المستقلة للمبدعين والمؤلفين بجنوب سيناء , أن هناك جوائز قيمة مهداة من النقابة لأصحاب المركز الأول فى كل مرحلة وشهادات تقدير لأصحاب المركز الثانى والثالث .

مؤكدا أن الموهوبين هم الثروة الحقيقية للمجتمع , فهم قاطرة الأمم نحو التقدم والرقي. والموهبة نعمة من الله وفضل ويكتمل نضجها بعوامل مكتسبة من أهمها البيئة الصالحة، والعناية بأسباب صَقْلها كالتعليم والتدريب وهذا هو هدف النقابة الذى سوف نسعى لتفعيله على ارض الواقع بالتعاون مع الجهات الحكومية والغير حكومية بالمحافظة