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حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 15/2/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 15/2/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 15/2/2016

على الصعيد المهني:


>نجاحك فى العمل، سيساعدك على ادخار الكثير من الأموال.. ولكن هذا النجاح قد تكون له ضريبة، بأن يثير غيرة زملاءك فى العمل، فحاول أن تستوعب الموقف، وأن تبنى جسورًا قوية معهم.

على الصعيد العاطفي


>إن قابلت شخصًا أثار اهتمامك وفضولك، وشعرت بالكثير من الاهتمامات المشتركة بينكما، فلا تضيع هذه الفرصة التى يتمناها الكثير، وعبر له عن مشاعرك.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>ببذلك الكثير من الجهد للحفاظ على صحتك، ووضع ذلك على قائمة أولوياتك، سيؤتى ذلك بثماره عليك.. وستشعر بتحسن كبير فى صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء


>حاول إن شعرت أنك لا تستطيع التعبير عن أفكارك، رغم امتلاكك لتفكير ومنطق سليم، فلا تستسلم أبدًا.. بل حاول ترجمة أفكارك للغير.

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مصر 365

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