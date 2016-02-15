حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 15/2/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

>نجاحك فى العمل، سيساعدك على ادخار الكثير من الأموال.. ولكن هذا النجاح قد تكون له ضريبة، بأن يثير غيرة زملاءك فى العمل، فحاول أن تستوعب الموقف، وأن تبنى جسورًا قوية معهم.>إن قابلت شخصًا أثار اهتمامك وفضولك، وشعرت بالكثير من الاهتمامات المشتركة بينكما، فلا تضيع هذه الفرصة التى يتمناها الكثير، وعبر له عن مشاعرك.>ببذلك الكثير من الجهد للحفاظ على صحتك، ووضع ذلك على قائمة أولوياتك، سيؤتى ذلك بثماره عليك.. وستشعر بتحسن كبير فى صحتك.>حاول إن شعرت أنك لا تستطيع التعبير عن أفكارك، رغم امتلاكك لتفكير ومنطق سليم، فلا تستسلم أبدًا.. بل حاول ترجمة أفكارك للغير.