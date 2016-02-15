برج الدلو حظك اليوم الاثنين 15/2/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي

الدلو على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو :

>تعيش يومًا هادئًا فى محيط العمل، عيد عن الاضطرابات والتوترات المعتادة، أفكارك لم تخرج إلى النور حتى الآن، بسبب المبالغة فى إمكانية تنفيذها، تقدر وضعك بشكل جيد، لكن ربما يقودك ذلك إلى الغرور، انزل إلى أرض الواقع وتعامل بمرونة أكثر مع أفكارك، فدائمًا هناك الأفضل.>أنت محب لمعايشة أجواء المناسبات بحذافيرها، وما زالت أجواء عيد الحب تسيطر عليك، وتجعلك أكثر تفكيرًا فى مفاجأة الحبيب بأشياء سارة، بأسلوبك الخاص الذى يتميز دائماً بالأناقة والجمال، اجعل هذه الأجواء تدوم اكثر بينك وبين الحبيب، واترك أى خلافات جانبية حتى لا تؤثر على علاقتكم.>بالرغم من حرصك الزائد على صحتك، إلا أن عشقك للأكل من الممكن أن يتسبب لك فى كثير من المشكلات، حاول أن تسير على نظام غذائى صحى، وتخلص من عادات تناول الطعام فى اوقات متأخرة من الليل، وقبل النوم مباشرة، ومارس الرياضة بشكل أكثر.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فترة هادئة بعيدة التوترات والصراعات المهنية، إلا أن بعض الصفات الشخصية مثل الثقة الزائدة، من الممكن أن تؤثر على الأداء المهنى بشكل سلبى، وأجواء عيد الحب تظل ممتدة معك لأيام مقبلة، وحاول أن تتخلص من عاداتك الغذائية الخاطئة.