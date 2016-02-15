حظك اليوم برج السرطان الاثنين 15/2/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفي

>

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>

الكثير من الأفكار التى كنت تعمل عليها من قبل بدأت بالفعل تعطى ثمارها ما يشجعك على البدء بعمل مستقل خاص بك فهذا هو الوقت المناسب، تستطيع الحصول على تمويل مناسب لمشروعك وقد تضطر للعمل فى شراكه مع شخص من الخارج للبدء فى هذا المشروع.الشريك التى طالما انتظرته قريب جدًا منك اليوم والكثير من الأشياء الممتعه التى حلمت بها تتحول إلى واقع بين يديك، أنت بالفعل واقع فى غرام هذه العلاقة ولا مانع لديك ان تتخلى عن كثير من الاشياء من أجل البقاء فيها.تبدأ اليوم مع انطلاقه كبيره مفعمة بالحيوية والنشاط والانسجام مع نفسك، حيث ترى نفسك فى قمة الهدوء الداخلى والاتزان، يوم ممتاز لجميع أنواع الأعمال التى تحتاج للتفاوض فهدوئك وحكمتك اليوم يدعمان خطواتك لتنفيذ ما تصبو إليه، قد تقابل بعض المنافسين ولكن ستتغلب عليهم بكل سهولة.يجب أن تتأنى جيدًا وتتعمق قبل أن تضع ثقتك فى أحد هذا اليوم، يبدو ذهنك صافيا جدًا ما يجعلك تضع خططا ممتازة وتنفذها باقتدار وتستكمل كل اعمالك الناقصة وتتخلص من كافة التراكمات لديك.