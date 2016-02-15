حظك اليوم برج الحوت الاثنين 15/2/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

>لا تخلط أمور العمل بالرومانسية، فالمكتب هو مكان للعمل فقط وليس لإظهار مشاعرك تجاه الأشخاص، لذا ركز بشكل كامل على عملك، حتى لا تتعرض لمواقف محرجة.>العلاقات الجديدة لن تأتى إليك وأنت فى منزلك، لذا عليك الخروج والتعرف على أناس مختلفة، ومقابلة الكثير من الأصدقاء.. ربما تجد حينها ضالتك.>طقوسك الصحية تشعرك بالنشاط، وعدم الإحساس بالإجهاد، وذلك ينعكس بدوره على علاقتك بمحيطك وأصدقائك، فتكون قادرًا على تحمل مسئوليتهم والاهتمام بأمرهم.>التحدث بصراحة لمن يهمك من الأشخاص، والبوح بالقضايا التى تزعجك أمر من شأنه أن يجلب لك الراحة، ولكن كن حذرًا لا يخطئ أحد فهمك.