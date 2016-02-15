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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 15/2/2016

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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 15/2/2016 حظك اليوم برج الحوت الاثنين 15/2/2016

على الصعيد المهني:


>لا تخلط أمور العمل بالرومانسية، فالمكتب هو مكان للعمل فقط وليس لإظهار مشاعرك تجاه الأشخاص، لذا ركز بشكل كامل على عملك، حتى لا تتعرض لمواقف محرجة.

على الصعيد العاطفي


>العلاقات الجديدة لن تأتى إليك وأنت فى منزلك، لذا عليك الخروج والتعرف على أناس مختلفة، ومقابلة الكثير من الأصدقاء.. ربما تجد حينها ضالتك.

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>طقوسك الصحية تشعرك بالنشاط، وعدم الإحساس بالإجهاد، وذلك ينعكس بدوره على علاقتك بمحيطك وأصدقائك، فتكون قادرًا على تحمل مسئوليتهم والاهتمام بأمرهم.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت


>التحدث بصراحة لمن يهمك من الأشخاص، والبوح بالقضايا التى تزعجك أمر من شأنه أن يجلب لك الراحة، ولكن كن حذرًا لا يخطئ أحد فهمك.
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مصر 365

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