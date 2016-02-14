أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس الوزراء لنواب المحافظات الحدودية: شبكة أنفاق لربط سيناء بوادى النيل

Google+ Print
رئيس الوزراء لنواب المحافظات الحدودية: شبكة أنفاق لربط سيناء بوادى النيل رئيس الوزراء لنواب المحافظات الحدودية: شبكة أنفاق لربط سيناء بوادى النيل
واصل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته بأعضاء مجلس النواب، حيث التقى اليوم، الأحد، بنواب محافظات شمال وجنوب سيناء، ومطروح، والوادى الجديد، والبحر الأحمر.

وفى بداية الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره واحترامه لكافة أبناء المحافظات الحدودية، مؤكدا على أن جادة فى خطط الإصلاح، وستعمل مع البرلمان للتغلب على البيروقراطية، مشيرا إلى أن التحديات عديدة وتحتاج إلى تضافر الجهود وحشد الإمكانات لحل كافة المشكلات المزمنة التى تراكمت خلال سنوات سابقة.

وشدد رئيس الوزراء على أن بعض التحديات الحالية تحتاج الى توفير التمويل اللازم للتغلب عليها، وهو ما يتطلب التحلى بالصبر لعبور هذه المرحلة، خاصة أن نسبة كبيرة من الموازنة يتم توجيهها إلى سداد الديون وفوائدها الى جانب أجور العاملين فى الدولة.

وأوضح المهندس شريف إسماعيل أنه من بين أهداف استراتيجية الدولة فى التنمية الاهتمام بالمحافظات الحدودية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشروعات التى تهدف إلى تحقيق التنمية فى كافة ربوع الدولة وبخاصة المحافظات الحدودية مثل إنشاء أنفاق لربط سيناء بوادى النيل، وتطوير ميناءى العريش والطور، ومشروع شرق التفريعة، إلى جانب إنشاء وتطوير المطارات، واقامة المزارع السمكية، فضلا عن مشروع فوسفات جنوب الوادى، واستصلاح الأراضى الزراعية وتنمية حلايب وشلاتين وتطوير مطروح.
>وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل إعادة حركة السياحة الى ما كانت عليه فى السابق، وتتخذ فى هذا الصدد العديد من الإجراءات الرشيدة التى تخدم مصالح .

الحكومة شريف اسماعيل مجلس الوزراء مصر مجلس النواب (1)

الحكومة شريف اسماعيل مجلس الوزراء مصر مجلس النواب (2)

الحكومة شريف اسماعيل مجلس الوزراء مصر مجلس النواب (3)

الحكومة شريف اسماعيل مجلس الوزراء مصر مجلس النواب (4)

الحكومة شريف اسماعيل مجلس الوزراء مصر مجلس النواب (5)

الحكومة شريف اسماعيل مجلس الوزراء مصر مجلس النواب (6)

الحكومة شريف اسماعيل مجلس الوزراء مصر مجلس النواب (7)

الحكومة شريف اسماعيل مجلس الوزراء مصر مجلس النواب (8)

الحكومة شريف اسماعيل مجلس الوزراء مصر مجلس النواب (9)

الحكومة شريف اسماعيل مجلس الوزراء مصر مجلس النواب (10)

الحكومة شريف اسماعيل مجلس الوزراء مصر مجلس النواب (11)

الحكومة شريف اسماعيل مجلس الوزراء مصر مجلس النواب (12)

الحكومة شريف اسماعيل مجلس الوزراء مصر مجلس النواب (13)

الحكومة شريف اسماعيل مجلس الوزراء مصر مجلس النواب (14)

الحكومة شريف اسماعيل مجلس الوزراء مصر مجلس النواب (15)

نائب مطروح: "الحكومة عاوزة تتغربل.. وأداء وزارتى التعليم والصحة صفر"‎
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك

مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا