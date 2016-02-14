رئيس الوزراء لنواب المحافظات الحدودية: شبكة أنفاق لربط سيناء بوادى النيل

واصل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته بأعضاء مجلس النواب، حيث التقى اليوم، الأحد، بنواب محافظات شمال وجنوب سيناء، ومطروح، والوادى الجديد، والبحر الأحمر.

وفى بداية الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره واحترامه لكافة أبناء المحافظات الحدودية، مؤكدا على أن الحكومة جادة فى خطط الإصلاح، وستعمل مع البرلمان للتغلب على البيروقراطية، مشيرا إلى أن التحديات عديدة وتحتاج إلى تضافر الجهود وحشد الإمكانات لحل كافة المشكلات المزمنة التى تراكمت خلال سنوات سابقة.

وشدد رئيس الوزراء على أن بعض التحديات الحالية تحتاج الى توفير التمويل اللازم للتغلب عليها، وهو ما يتطلب التحلى بالصبر لعبور هذه المرحلة، خاصة أن نسبة كبيرة من الموازنة يتم توجيهها إلى سداد الديون وفوائدها الى جانب أجور العاملين فى الدولة.

وأوضح المهندس شريف إسماعيل أنه من بين أهداف استراتيجية الدولة فى التنمية الاهتمام بالمحافظات الحدودية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشروعات التى تهدف إلى تحقيق التنمية فى كافة ربوع الدولة وبخاصة المحافظات الحدودية مثل إنشاء شبكة أنفاق لربط سيناء بوادى النيل، وتطوير ميناءى العريش والطور، ومشروع شرق التفريعة، إلى جانب إنشاء وتطوير المطارات، واقامة المزارع السمكية، فضلا عن مشروع فوسفات جنوب الوادى، واستصلاح الأراضى الزراعية وتنمية حلايب وشلاتين وتطوير مطروح.

>وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل إعادة حركة السياحة الى ما كانت عليه فى السابق، وتتخذ فى هذا الصدد العديد من الإجراءات الرشيدة التى تخدم مصالح مصر.

نائب مطروح: "الحكومة عاوزة تتغربل.. وأداء وزارتى التعليم والصحة صفر"‎

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