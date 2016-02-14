أخطاء فى تنظيف السرة.. بلاش غسلها كتير ومتحطش كريمات جواها

تنظيف السرة من المشكلات التى تواجه العديد من الأشخاص، والجهل بالطريقة السليمة لتنظيفها قد يسبب الكثير من الضرر منها إصابتها بالالتهاب.

ويوضح الدكتور أيمن محمد أخصائى الجلدية أن الكثير من الأشخاص يرتكبون أخطاء عدة فى تنظيف السرة، والتى تحتاج طرق طبيعية ولطيفة حتى لا يصاب الجلد بالالتهاب.

وينصح د. أيمن بتجنب وضع الكريمات والمراهم المختلفة وذات الرائحة داخل السرة، بل تركها تتنفس دون وضع أية محتويات بداخلها، وعلى العكس فهذا الفعل قد يسبب تراكمات بها بجانب تراكم البكتيريا والفطريات، كما ينصح بتجنب الإسراف فى تنظيفها.

ويحذر أخصائى الجلدية من إدخال الأغراض الصلبة كالبنسة أو منظف الأذن فى السرة، لأن ذلك قد يعرضها للجرح أو الكشط وغير مناسب لطبيعة هذه المنطقة الحساسة، لافتا إلى أن الطريقة المثلى لتنظيف السرة يكون بتسليط بعض المياه من بعيد إلى داخلها وتجفيفها جيدا وبقطعة قطنية رقيق وبرقة بالغة دون لقسوة.

ويؤكد أخصائى الجلدية أن من طرق تنظيف السرة وضع بعض الماء والملح داخلها وتركها دقيقة قبل شطفها وتجفيفها ويمكن تنظيفها بالقليل من المياه والصابون العادى وشطفها جيدا وسريعا ثم تجفيفها أيضا، محذرا من رش البرفانات أو العطور أو الكريمات المعطرة داخلها.

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