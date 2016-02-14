جهاز حماية المستهلك: رصد أسعار السلع بعد القرارات الجمركية لمواجه الغلاء

أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك ،أنه تم مخاطبة الجمعيات العاملة فى مجال حماية المستهلك بمختلف المحافظات لرصد أسعار السلع لمواجه الغلاء ، خاصة بعد القرارات الجمركية الأخيرة، مع تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين .

وأضاف اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " أن الجنة العليا لمراقبة الأسواق تعمل حاليا من خلال شبكة الإنذار المبكر، لرصد أى شكاوى تتعلق بالسلع للمواطنين والعمل على حلها.

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