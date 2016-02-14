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جهاز حماية المستهلك: رصد أسعار السلع بعد القرارات الجمركية لمواجه الغلاء

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جهاز حماية المستهلك: رصد أسعار السلع بعد القرارات الجمركية لمواجه الغلاء جهاز حماية المستهلك: رصد أسعار السلع بعد القرارات الجمركية لمواجه الغلاء
أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك ،أنه تم مخاطبة الجمعيات العاملة فى مجال حماية المستهلك بمختلف المحافظات لرصد السلع لمواجه الغلاء ، خاصة بعد القرارات الجمركية الأخيرة، مع تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين .

وأضاف اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " أن الجنة العليا لمراقبة الأسواق تعمل حاليا من خلال الإنذار المبكر، لرصد أى شكاوى تتعلق بالسلع للمواطنين والعمل على حلها.


>- رئيس جهاز حماية المستهلك: ندير فروعنا من "شقق" ونتسول مقرات من المحافظين.. اللواء عاطف يعقوب: مشروع قانون جديد يتضمن مادة تحظر إعلانات العقارات إلا بعد التراخيص.. وتحديد مدة لاستلام "الوحدة السكنية"

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مصر 365

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