حظك اليوم برج الحوت الأحد 14/2/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

>العمل لفترات طويلة فى المكتب، قد يصيبك بالملل، ولتنجز فى عملك فى وقت قصير، عليك بث الحماسة وبدء العمل بروح جديدة، حتى لا تدور فى دائرة مغلقة من الملل.>إن كان قد مر وقت طويل على آخر مرة قمت فيها بمفاجأة سعيدة لطرفك الآخر، أنت إذًا تحتاج لمزيد من التجديد، فقم بذلك بشراء هدية بسيطة دون أى مناسبة، واسعد بها شريكتك.>عليك الحفاظ على ممارسة الرياضة، وتناول الكثير من الفواكه، والابتعاد عن السهر لوقت متأخر، فلبدنك عليك حق الراحة حتى وإن زادت مشاغلك.>إن شعرت بتقلبات مزاجية لا ترتبك، ولا تخسر الآخرين لذلك، حاول أن تتماسك قدر الإمكان، وكن طبيعيًا، فالجميع يمر بين حين وآخر بمزاج متقلب.