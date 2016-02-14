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حظك اليوم برج الحوت الأحد 14/2/2016

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حظك اليوم برج الحوت الأحد 14/2/2016 حظك اليوم برج الحوت الأحد 14/2/2016

على الصعيد المهني:


>العمل لفترات طويلة فى المكتب، قد يصيبك بالملل، ولتنجز فى عملك فى وقت قصير، عليك بث الحماسة وبدء العمل بروح جديدة، حتى لا تدور فى دائرة مغلقة من الملل.

على الصعيد العاطفي


>إن كان قد مر وقت طويل على آخر مرة قمت فيها بمفاجأة سعيدة لطرفك الآخر، أنت إذًا تحتاج لمزيد من التجديد، فقم بذلك بشراء هدية بسيطة دون أى مناسبة، واسعد بها شريكتك.

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>عليك الحفاظ على ممارسة الرياضة، وتناول الكثير من الفواكه، والابتعاد عن السهر لوقت متأخر، فلبدنك عليك حق الراحة حتى وإن زادت مشاغلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت


>إن شعرت بتقلبات مزاجية لا ترتبك، ولا تخسر الآخرين لذلك، حاول أن تتماسك قدر الإمكان، وكن طبيعيًا، فالجميع يمر بين حين وآخر بمزاج متقلب.

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مصر 365

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