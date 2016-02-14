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حظك اليوم برج السرطان الأحد 14/2/2016

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حظك اليوم برج السرطان الأحد 14/2/2016 حظك اليوم برج السرطان الأحد 14/2/2016

على الصعيد المهني:


>لن يكون جميع البشر طموحين بنفس الدرجة، لذا احترم اختلافك مع الآخرين فى مجال العمل، ولا تقارن الآخرين بك، فلكل شخص قدراته.

على الصعيد العاطفى:


>ليس معنى وقوعك فى الحب أن الأمر انتهى، علاقة الحب علاقة مستمرة تحتاج إلى مجهود كبير للحفاظ عليها.. لذا ابذل بعض الجهد لتنعم بعلاقة جيدة.

برج السرطان على الصعيد الصحي:


>ممارستك للرياضة، ومداومتك على شرب المياه بكثرة، ومحافظتك على نظام غذائى جيد، كل ذلك يساعد بشكل كبير على تحسن صحتك، فحافظ على هذه العادات.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>قد يفهمك الآخرون بشكل خاطئ، لذلك حاول أن تفسر وجهة نظرك دائمًا، حتى لا تصطدم بالآخرين.

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مصر 365

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