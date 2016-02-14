حظك اليوم برج السرطان الأحد 14/2/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:
>لن يكون جميع البشر طموحين بنفس الدرجة، لذا احترم اختلافك مع الآخرين فى مجال العمل، ولا تقارن الآخرين بك، فلكل شخص قدراته.
على الصعيد العاطفى:
>ليس معنى وقوعك فى الحب أن الأمر انتهى، علاقة الحب علاقة مستمرة تحتاج إلى مجهود كبير للحفاظ عليها.. لذا ابذل بعض الجهد لتنعم بعلاقة جيدة.
برج السرطان على الصعيد الصحي:
>ممارستك للرياضة، ومداومتك على شرب المياه بكثرة، ومحافظتك على نظام غذائى جيد، كل ذلك يساعد بشكل كبير على تحسن صحتك، فحافظ على هذه العادات.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>قد يفهمك الآخرون بشكل خاطئ، لذلك حاول أن تفسر وجهة نظرك دائمًا، حتى لا تصطدم بالآخرين.