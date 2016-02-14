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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 14/2/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 14/2/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 14/2/2016
على الصعيد المهني: شخص ما فى مكان عملك قد تتباهى له أو لها بما لهم من إنجازات، عليك أخذ احتياطاتك تجاهه، أما على الجبهة المالية سوف تتلقى كل ما تحتاج أو بالأحرى أكثر مما يمكنك تخزين!

على الصعيد العاطفى: العديد من الأحداث تصطف اليوم لدفع الأزرار الخاصة بك والنتيجة هى أنه قد يصبح هناك غضب حتى فى مخالفات بسيطة من شريك حياتك أفضل مسار للعمل الخاص الآن سيكون قضاء بعض الوقت فى التنزه والذهاب إلى أماكن لم تذهب إليها من قبل، ودلل نفسك مع ممارسة التمارين الرياضية أو نظام الجمال.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي: عناية خاصة لصحتك وكذلك من أحبائك اليوم إذا كان لديك أطفال اعتنِ بصحتهم جدا اليوم، وخذ كل التدابير والاحتياطات لوقايتهم من أمراض الشتاء، يمكن أن تصبح القضايا الصحية البسيطة مهمة اليوم من الأفضل، نظّم كل ما تأكله لأنه من المحتمل أن يضعك فى مزاج سيئ فى وقت لاحق.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء: فى حين يشير اليوم إلى ذهابك إلى التمتع متعة كبيرة، وسوف يكون من الحكمة أن تأخذ بعض الوقت فى الصباح وانجاز المهمات التى كنت قد تركت معلقة، عليك ضبط وتنسيق الجدول الزمنى الخاص بك مع غيرهم من أفراد الأسرة والزملاء بحيث تنشأ أية صعوبات أو سوء الفهم فى وقت لاحق. يمكنك أيضًا الحصول على بعض الأخبار الجيدة اليوم.

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مصر 365

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