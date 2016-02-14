رئيس وفد المعارضة السورية: تحركات سعودية جادة للقضاء على داعش

قال رئيس الهيئة العليا لوفد المعارضة السورية، أسعد الزعبى، إن دولاً كثيرة لم تكن جادة فى ملف القضاء على الإرهاب، مؤكدًا أن إجراءات قوات التحالف لم تنجح فى القضاء عليه حتى بعد توجيه 8 آلاف طلعة جوية.

وتابع: "اكتشفنا أنها لم تستهدف تنظيم داعش على الأرض"، مشدداً على أن خطوات السعودية جادة بشأن القضاء على الإرهاب فى المنطقة، مطالبًا الحكومة السعودية بسرعة التحرك من أجل القضاء على التنظيم المتطرف بمواجهة على الأرض.

وأضاف، خلال لقاءٍ له بقناة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامى محمد شمس الدين، أن المملكة العربية السعودية أكثر دولة تعرضت للإرهاب، وهى الوحيدة التى تتحرك لمحاربته بصورة صحيحة، مؤكدًا مباركة المعارضة للخطوة السعودية من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية، ومن بينها نظام الأسد وإيران - حسب قوله.

وأكد رئيس الهيئة العليا لوفد المعارضة السورية، أن التدخل البرى ضد تنظيم داعش فى سوريا، يعد الخطوة العالمية الوحيدة التى تسير فى الطريق الصحيح لمحاربة الإرهاب.