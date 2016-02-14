وزير الخارجية التونسي: اتخذنا كافة التدابير تحسبا لاندلاع حرب فى ليبيا

>ذكر وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، أن بلاده اتخذت كافة التدابير تحسبا لاندلاع حرب فى ليبيا.

ونقلت إذاعة "موزاييك" الإخبارية عن الجهيناوى قوله، اليوم السبت، إنه تم تشكيل لجنة وطنية تحت إشراف وزارة الخارجية، وتم وضع خطة طوارئ فى حالة حدوث أى مكروه، مشيرا إلى أن اندلاع حرب فى ليبيا سيكون له تداعيات سلبية على استقرار تونس والمنطقة ككل.

وأضاف أنه سيبدأ زيارة إلى الجزائر، اليوم، لبحث المزيد من التنسيق إقليميا وعربيا، وكذلك سيزور المغرب قريبا.

واستبعد الجهيناوى توجيه أى ضربة عسكرية فى ليبيا فى المستقبل القريب، موضحا أن ''الحديث عن سيناريو حصول تدخل عسكرى فى طرابلس لا يعنى أن طبول الحرب بدأت تدق''.

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