حظك اليوم السبت برج الحوت 13 فبراير 2016

برج الجوت على الصعيد المهنى..

برج الحوت على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..



>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>تشعر فى الفترة المقبلة بأن لديك الكثير من الطموح الذى تسعى من خلاله لتحقيق أحلامك المؤجلة منذ فترة طويلة، ومن المتوقع أن ينفتح لك أبواب عمل كانت مُغلقة فى الماضى، حاول أن تبحث عن أسهل الطرق لحل كل الأزمات الحالية، وابتعد عن أصدقاء العمل المنافسين لك والذى يكرهون نجاحك.>اليوم من المفترض أن تكون بداية لطيفة لعلاقة رائعة بينك وبين شريك الحياة، والوقت سيكون متاج لكثير من الضحك وتبادل الأفكار الجيدة، وكذلك سيجعل هذا علاقتكما جيدة إلى حد كبير، اعرف أن الحياة بهذه الطريقة تجعل علاقتك بالحبيب أفضل مما هى عليه الآن.>ينصحك الأطباء بقضاء ساعة أو أكثر بعد الاستيقاظ من النوم للشعور بالاسترخاء حتى تحصل على يوم جيد، وعليك أن تفكر فى ممارسة بعض الأنشطة التى تعمل على تحفيز عقلك على التفكير بطريقة صحيحة.>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة أفضل بكثير على كافة المستويات سواء العائلية أو المهنية، ومن الضرورى أن تعرف كيف تدير معاركك فى الفترة المقبلة، حتى لا تخسر الكثير من الوقت والمجهود دون فائدة.