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حظك اليوم برج السرطان السبت 13 / 2/2016

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حظك اليوم برج السرطان السبت 13 / 2/2016 حظك اليوم برج السرطان السبت 13 / 2/2016

على الصعيد المهني:


>إذا كان عملك ينطوى على الأعمال الأدبية أو الفلسفية والأفكار سيكون الحظ والنجاح حليفك اليوم، أما إذا كان عملك ينطوى على الخطوات العملية والإنجاز والمجهود البدنى لن يكون النجاح حليفك اليوم وستتراجع إنتاجيتك.

على الصعيد العاطفي:


>يجب ان تدرك أن كل فرد فى الحياة هو كيان فريد من نوعه ويستحق أن تبذل مجهودًا لاستكشافه، فلا تحكم على المحيطين بك بسطحية ولا ترفض محاولات البعض للتقرب منك من خلال حكم سطحى على الأمور، حاول أن تكون أكثر عمقًا فى العلاقة.

برج السرطان على الصعيد الصحي:


>أنت معرض بشكل قوى للاصابة بالبرد والالتهابات والعدوى البكتيرية فحاول أن تكون حذرا قدر الإمكان واغسل يديك كلما أمكنك ذلك وتجنب قدر الإمكان الطعام السريع

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>التسرع فى اتخاذ القرارات يتسبب لك فى مشاكل كبيرة وتدرك اليوم أهمية التخطيط والتنفيذ الدقيق للخطط التى تضعها.

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مصر 365

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