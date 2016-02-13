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حظك اليوم برج العذراء السبت 13 / 2/2016

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حظك اليوم برج العذراء السبت 13 / 2/2016 حظك اليوم برج العذراء السبت 13 / 2/2016

على الصعيد المهني:


> استعد لحدوث تطور وتقدم كبير فى حياتك المهنية، وكن مستعدًا أيضًا لأن تتخذ قرارات وإجراءات حاسمة بشأن الاتجاه الذى تريد أن تأخذه، فأنت بحاجة لتحليل الإيجابيات والسلبيات بعناية خاصة أن قرارك هذا سيؤثر على حياتك لفترة طويلة قادمة.

على الصعيد العاطفي:


>لا أحد من حقه أن يجعلك تشعر بأنك سيء حتى لو كان شريك حياتك ومن اهم قواعد العلاقة العاطفية الصحيحة هو أن يحترمك شريكك ويقدرك ولا يحاول ان يحط من شأنك ويهدر طاقتك.

برج العذراء على الصعيد الصحي:


>تواجه مشكلات متعلقة بالصحة اليوم خاصة أنك تميل للقلق كثيرًا بشأن صحتك وهذا يضاعف من مشاكلك الصحية، فالتوتر والصداع النفسى والقرحة هى أمراض أساسها نفسى أكثر بكثير من العضوي.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>هناك لمسة روحية تسيطر على يومك اليوم من خلال المشاركة فى بعض الأنشطة الدينية أو قراءة بعض الأعمال الملهمة لذا من الأفضل ألا تنخرط فى أنشطة صاخبة واقض اليوم فى التأمل الهادئ.

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مصر 365

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