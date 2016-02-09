داعش تعلن مسئوليتها عن تفجير السيارة الملغومة قرب نادى الشرطة بدمشق

ذكرت شبكة / ايه بى سى نيوز/ الاخبارية الامريكية أن تنظيم داعش الارهابى أعلن مسئوليته عن تفجير السيارة الملغومة الذى وقع فى وقت سابق اليوم بالقرب من ناد للشرطة فى دمشق وأسفر عن مصرع 10 أشخاص على الأقل.

وأوضحت الشبكة أن داعش توعدت- فى بيان بثته عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعى- بشن المزيد من هذه العمليات، مشيرة إلى أن تفجير اليوم فى دمشق نفذه أحد عناصرها ويدعى "أبو عبد الرحمن الشامى".

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أعلن أن التفجير أسفر عن مصرع 8 اشخاص فقط وجرح 20 أخرين، فيما تؤكد الحكومة السورية أن عدد القتلى 10 على الأقل فضلا عن اتلاف عدد من السيارات التى كانت قريبة من موقع الحادث .

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