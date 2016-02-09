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لافروف: واشنطن تبحث مقترحات قدمتها موسكو لحل الأزمة السورية

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لافروف: واشنطن تبحث مقترحات قدمتها موسكو لحل الأزمة السورية لافروف: واشنطن تبحث مقترحات قدمتها موسكو لحل الأزمة السورية

>قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الثلاثاء، إن واشنطن طلبت من موسكو المساعدة فى حل الأزمتين السورية والأوكرانية.

وأضاف لافروف فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" "هم يحاولون تحميلنا مسؤولية ما يحدث حاليا فى سوريا وأوكرانيا، ولكن فى الوقت ذاته يهرعون إلينا طالبين المساعدة فى حل الأزمة السورية، وضمان وقف إطلاق النار".

وبشأن الأزمة الأوكرانية أشار الوزير الروسى إلى أن الولايات المتحدة تقول إنها تفهم كل شيء، وأن الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو غير قادر الآن على تنفيذ كل شيء، لكنهم ومع ذلك يطلبون المساعدة، وغيرها.

وأكد الوزير الروسى استعداد بلاده تقديم المساعدة شرط الالتزام بالمواثيق والمعاهدات التى تم الاتفاق عليها سواء فيما يتعلق بسوريا أو أوكرانيا.

وتعليقا على قضية المشاركة الكردية فى عملية حل الأزمة السورية، قال لافروف إن إصرار تركيا على استبعاد الأكراد من المفاوضات موقف فيه الكثير من الفوقية ولا تشاطره أى أطراف أخرى.

وفى هذا السياق أشار وزير الخارجية الروسى إلى أن أنقرة قد طالبت بشكل سافر من واشنطن أن تختار بين تركيا والأكراد، مؤكدا ضرورة توجيه الولايات المتحدة رسالة إلى أنقرة مفادها أن الأكراد، وحزب "التحالف الديمقراطي"، الذى تعتبره السلطات التركية إرهابيا، هم حلفاء واشنطن فى محاربة "داعش".
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