أخبار عاجلة

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ممثل النيابة بالتخابر مع قطر: الإخوان عرضوا مستندات الرئاسة لمن يدفع أكثر

Google+ Print
ممثل النيابة بالتخابر مع قطر: الإخوان عرضوا مستندات الرئاسة لمن يدفع أكثر ممثل النيابة بالتخابر مع قطر: الإخوان عرضوا مستندات الرئاسة لمن يدفع أكثر
تستمع الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، لمرافعة النيابة العامة.

ووصل ممثل النيابة فى مرافعته إلى أقوال المتهم الرابع أحمد عبده عفيفى، التى قال فيها "لما فتحت الحقيبة تبين أن فيها مصيبة سوداء، تقرير مخابرات حربية، مخصص للعرض على الرئيس محمد مرسى، توزيع الجيش المصرى فى سيناء، وجيش دولة مجاورة، وعدد الإناث والذكور به، وتقرير يتحدث عن برلمان إحدى الدول وبالتفصيل، وتقرير عن العلاقات مع إحدى الدول، والتقارب بينها وبين .

وأكد ممثل النيابة على أن تلك المستندات تم تهريبها إلى خارج مصر لتباع لمن يدفع أكثر، وتواصل المتهم علاء سبلان مع مسؤلى قناة الجزيرة، لتسليمهم المستندات مقابل مبالغ مالية كبيرة، لنشرها على القناة، وعقب ممثل النيابة :"تعس عبد الدرهم تعس عبد الدولار".

كما ذكرت النيابة من أقوال المتهم "عفيفى": أنا والمتهم أحمد إسماعيل، طلبنا مبلغ مليون دولار، لكننا "كل شوية كنا نتفاوض على السعر، ونرسل صور بالمستندات لرفع المبلغ"، وأكد استلام المتهم أحمد عبده عفيفى مبلغ 10 آلاف دولار، كمقدم تحت الحساب، اشترى منها "" بـ 15 ألف جنيه لخطيبته، وعقد حفل خطبة بكافيه بأكتوبر، وسفر والديه لعمل عمرة، واتفقوا على اختيار المتهم السادس محمد كيلانى للسفر إلى قطر لتسليم المستندات، لأنه مضيف جوى، وعدل بالفعل جدول عمله، ليتمكن من السفر إلى قطر.

وكانت النيابة قد أسندت إلى محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا