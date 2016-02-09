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الكشف عن شبكة لتبادل الزوجات بين اليهود المتدينين فى إسرائيل

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الكشف عن شبكة لتبادل الزوجات بين اليهود المتدينين فى إسرائيل الكشف عن شبكة لتبادل الزوجات بين اليهود المتدينين فى إسرائيل
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن انتشار ظاهرة تبادل الزوجات بين اليهود "الحريديم" الذين يتبعون على حد زعمهم اليهودية الأصولية، رغم تحريم اليهودية للزنا وتبادل الزوجات، كما حثت الوصايا العشر بالتوراة.

وذكرت الصحيفة أنه تم الكشف مؤخرا عن لتبادل الزوجات فى مدينة حيفا بين المتدينين اليهود "الحريديم"، من خلال إقامة حفلات لتبادل الزوجات يجرى تنظيمها كل بضعة أسابيع داخل شقة كبيرة بها 7 غرف صغيرة .

وأضافت الصحيفة أن عدد الأزواج الذين يتوافدون على الشقة يبلغ 30 زوجا، أى 60 رجلا وامرأة يعرفون بعضهم البعض، فيما تبلغ كلفة الحفل الواحد 200 شيكل يدفعها كل زوج وتشمل الإيجار المدفوع لصاحب الشقة لمدة 5 ساعات والوجبات الخفيفة والنبيذ والحلويات.

ونقلت الصحيفة عن أحد المشاركين فى تلك الحفلات قوله: " نحن ملتزمون دينيا، لكن من حقنا أيضًا الترويح عن أنفسنا".

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