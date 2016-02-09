الائتلاف السورى: النظام يحضر لمجذرة ومصرع 3 فى انفجار سيارة بدمشق

> ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن تفجيراً إرهابياً بسيارة مفخخة وقع اليوم الثلاثاء بالقرب من الشركة العامة للمطاحن فى منطقة مساكن برزة بدمشق.

ونقلت الوكالة عن مصدر فى قيادة شرطة دمشق أن " التفجير الإرهابى وقع قرب سوق الخضار فى مساكن برزة، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 أخرين، ووقوع أضرار مادية فى مبنى الشركة العامة للمطاحن.

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>من ناحيته حذر"الائتلاف الوطني" لقوى الثورة والمعارضة السورية من مجزرة وشيكة تحضر لها قوات النظام بدعم من الروس والحرس الثورى الإيراني، بحق مدينة "داريا" بريف دمشق.

وقال الائتلاف، فى بيان، أوردته قناة العربية الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن" قوات النظام مدعومة بالروس والميليشيات التابعة لهما تمارس جرائم تهدف لإجبار المدنيين على ترك بيوتهم والنزوح، وإن البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ تتساقط فيما يستمر تدفق الهاربين من القصف الروسي".

وحمل البيان مجلس الأمن الدولى على وجه الخصوص مسؤولية أى جريمة ترتكب بحق المدنيين المحاصرين، والبالغ عددهم نحو 12 ألفا، نصفهم من النساء والأطفال، وطالب البيان وقف قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية وإطلاق سراح عشرات الآلاف من المعتقلين.

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