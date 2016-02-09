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سفير روسيا بليبيا: مستعدون لتزويد طرابلس بالأسلحة حال بدأت الحكومة عملها

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سفير روسيا بليبيا: مستعدون لتزويد طرابلس بالأسلحة حال بدأت الحكومة عملها سفير روسيا بليبيا: مستعدون لتزويد طرابلس بالأسلحة حال بدأت الحكومة عملها

أعلن السفير الروسى فى ليبيا إيفان مولوتكوف، الثلاثاء، أن موسكو مستعدة لتأييد رفع حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا فى مجلس الأمن بعد بدء حكومة الوحدة عملها.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن مولوتكوف قوله: "إن روسيا ستكون مستعدة لاستئناف تصدير المعدات العسكرية وتقديم مساعدات أخرى لمحاربة تنظيم "داعش" حال بدأت حكومة الوفاق الوطنى عملها فى ليبيا".

وأشار السفير الروسى إلى عدم وجود خطة لإجراء اتصالات مباشرة بين زعيمى روسيا وليبيا فى الوقت الحالى. . مضيفا فى ذات الوقت أنه لا يستبعد إجراء مثل هذه الاتصالات.

وقال مولوتكوف أن موسكو اعترفت بحكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا ودعمت قرار مجلس الأمن الدولى بهذا الشأن.

من جهة أخرى، أكد السفير الروسى أن عودة الشركات الروسية إلى ليبيا وعقد صفقات جديدة يتوقفان على الأوضاع فى هذا البلد، منوها إلى أن موظفى الشركات الروسية والأجنبية اضطروا إلى مغادرة ليبيا مع بدء القتال فيها.
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