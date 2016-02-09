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ضبط 80 جرام حشيش و45 قرصًا مخدرًا بحوزة 3 أشخاص فى أسيوط

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ضبط 80 جرام حشيش و45 قرصًا مخدرًا بحوزة 3 أشخاص فى أسيوط ضبط 80 جرام حشيش و45 قرصًا مخدرًا بحوزة 3 أشخاص فى أسيوط
ألقى ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 80 جرام حشيش، و45 قرصًا مخدرًا فى 3 قضايا مخدرات تنوعت بين التعاطى والاتجار.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط "م.ع.ق" عاطل مقيم غرب البلد دائرة قسم أول بحوزته 40 قرصًا من العقاقير المخدرة بقصد الاتجار، ومبلغ مالى 45 جنيهًا، وضبط "ع.ع.ع" صياد مقيم الوليدية ثان أسيوط بحوزته 50 جرامًا من مادة الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وضبط م.ج.ع، عاطل مقيم بندر ديروط دائرة مركز ديروط.. بحوزته قطعة من مادة الحشيش المخدر تزن 30 جرامًا، و5 أقراص مخدرة بقصد التعاطى.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة للمتهمين، وجار استكمال الإجراءات القانونية.

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مصر 365