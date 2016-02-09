شكرى يؤكد على أهمية التعاون بين الكونجرس الأمريكى والبرلمان المصرى

قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكرى التقى خلال نشاط يومه الأول فى واشنطن مع السيناتور "دايان فاينستاين" زعيمة الأقلية بلجنة الاستخبارات وعضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، حيث تركز اللقاء على العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية وسبل تعزيزها فى كافة المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن شكرى أكد خلال اللقاء على أهمية تعزيز الآيات التعاون والتواصل بين الكونجرس الأمريكى والبرلمان المصرى، كما تناول الوزير الرؤية المصرية تجاه مكافحة الإرهاب، وسبل حل الأزمة السورية، والجهود المصرية الداعمة لتشكيل حكومة التوافق الوطنى فى ليبيا.

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