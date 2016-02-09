منتصر الزيات: آن الأوان لإسقاط "الأصنام" فى نقابة المحامين

قال منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، إنه آن الأوان لإسقاط ما أسماها "الأصنام" فى نقابة المحامين وكل من أهانوا النقابة وأوردوها أسوء مورد، متهما النقيب الحالى سامح عاشور بالإساءة للمهنة.

و أضاف الزيات لـ"اليوم السابع"، انه سيدعو لإسقاط رجال سامح عاشور فى الانتخابات الفرعية، لافتا إلى أنها الخطوة الاولى نحو إسقاط "عاشور".

وتابع منتصر الزيات،:"إذا كانت الرغبة حقيقية فى استرداد كرامة و هيبة المهنة علينا التوحد لإسقاط عاشور و رجاله".

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