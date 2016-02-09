أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

منتصر الزيات: آن الأوان لإسقاط "الأصنام" فى نقابة المحامين

Google+ Print
منتصر الزيات: آن الأوان لإسقاط "الأصنام" فى نقابة المحامين منتصر الزيات: آن الأوان لإسقاط "الأصنام" فى نقابة المحامين
قال منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، إنه آن الأوان لإسقاط ما أسماها "الأصنام" فى نقابة المحامين وكل من أهانوا النقابة وأوردوها أسوء مورد، متهما النقيب الحالى سامح عاشور بالإساءة للمهنة.

و أضاف الزيات لـ"اليوم السابع"، انه سيدعو لإسقاط رجال سامح عاشور فى الانتخابات الفرعية، لافتا إلى أنها الخطوة الاولى نحو إسقاط "عاشور".

وتابع منتصر الزيات،:"إذا كانت الرغبة حقيقية فى استرداد كرامة و هيبة المهنة علينا التوحد لإسقاط عاشور و رجاله".

- ممثلو النقابات الفرعية للمحامين يواصلون الحشد لسحب الثقة من سامح عاشور.. منتصر الزيات: سأعمل على الإطاحة به.. "محامى شمال القاهرة": استيفاء العدد المطلوب للجمعية..والنقيب يرد: لن أهرب وسأواجه الأعضاء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365