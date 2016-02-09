أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. دورة "كل مصر على النت" بمركز شباب وادى سدر

Google+ Print
بالصور.. دورة "كل مصر على النت" بمركز شباب وادى سدر بالصور.. دورة "كل مصر على النت" بمركز شباب وادى سدر
انطلقت أمس الاثنين فى الثامنة مساء بمركز شباب وادى سدر دورة "كل على النت" ومهارات حياتية (تنمية بشرية)، والتى تقام تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت.

وحضر افتتاح الدورة محمد خليفة وكيل الشباب بجنوب سيناء، وأسامة راضى منسق التدريب، والمدرب فؤاد عبد الحميد، وحسام مصطفى مدير المركز.

وأكد أسامة راضى، منسق التدريب، أن هذه الدورة تقام بمدن جنوب سيناء لتأهيل الشباب لسوق العمل، وأن مدة الدورة 4 أيام، ويحصل المتدرب على شهادة فى الحاسب الآلى والمهارات الحياتية معتمدة من وزارة الشباب وشركة مايكروسوفت، ويوجد بالدورة 30 متدرب ومتدربة.
>جانب من الدورة (1)

جانب من الدورة (2)

جانب من الدورة (3)

جانب من الدورة (4)

جانب من الدورة (5)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"