بالصور.. دورة "كل مصر على النت" بمركز شباب وادى سدر

انطلقت أمس الاثنين فى الثامنة مساء بمركز شباب وادى سدر دورة "كل مصر على النت" ومهارات حياتية (تنمية بشرية)، والتى تقام تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت.

وحضر افتتاح الدورة محمد خليفة وكيل الشباب بجنوب سيناء، وأسامة راضى منسق التدريب، والمدرب فؤاد عبد الحميد، وحسام مصطفى مدير المركز.

وأكد أسامة راضى، منسق التدريب، أن هذه الدورة تقام بمدن جنوب سيناء لتأهيل الشباب لسوق العمل، وأن مدة الدورة 4 أيام، ويحصل المتدرب على شهادة فى الحاسب الآلى والمهارات الحياتية معتمدة من وزارة الشباب وشركة مايكروسوفت، ويوجد بالدورة 30 متدرب ومتدربة.

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