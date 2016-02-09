رئيس جامعة حلوان: 10 آلاف طلب لشغل 250 وظيفة بكلية الطب ومستشفى بدر

قال الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، إن عدد المتقدمين فى الوظائف المعلن عنها فى كلية الطب البشرى ومستشفى بدر الجامعى، وصل إلى ١٠ آلاف و٥٠٠ طلب، لشغل ٢٥٠ وظيفة، موضحا أن هناك وظائف فى مستشفى بدر لم يتقدم إليها أحد.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة ستجرى اختبارات لجميع المتقدمين لوظائف كلية الطب البشرى ومستشفى بدر الجامعى قبل إعلان الأسماء النهائية.

وكانت جامعة حلوان أعلنت عن وظائف للعمل بكلية الطب ومستشفى بدر التابعة للكلية وتشمل الوظائف تخصصات إدارية وطبية فى العديد من الأقسام.