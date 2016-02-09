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وفد برلمانى يلتقى "سرى صيام" خلال أيام لمعرفة أسباب استقالته

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وفد برلمانى يلتقى "سرى صيام" خلال أيام لمعرفة أسباب استقالته وفد برلمانى يلتقى "سرى صيام" خلال أيام لمعرفة أسباب استقالته
قال حسين أبو الوفا، عضو الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن مجلس النواب سيشكل وفدا للقاء المستشار سرى صيام خلال الأيام القليلة المقبلة، لمعرفة الأسباب الحقيقية لاستقالته وما إذا كان مُصِراً على تلك الخطوة من عدمه.

وأضاف عضو الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لـ"اليوم السابع"، أنه حال إصرار المستشار صيام على الاستقالة فإن الكتلة البرلمانية للحزب ستصوت بـ"نعم" على الاستقالة تنفيذا لرغبته، موضحا أنه قد يريد التفرغ خلال الفترة المقبلة لعمله الخاص، مشيرا إلى أن وفد البرلمان سيناقش معه ما إذا كان يسعى لمنصب معين داخل البرلمان من عدمه.


>"دعم مصر": سنرفض استقالة "سرى صيام" فور عرضها على الجلسة العامة للبرلمان

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