برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 2016/2/9

الجوزاء على الصعيد المهني:>حالة من النشاط والوهج الفكرى تسيطر عليك، لكن أفكارك لم تخرج إلى حيز التنفيذ حتى الآن، تعانى من مشكلات بسيطة فى محيط العمل، لكنها تمنعك من ظهور أدائك المهنى بشكله المعتاد، تحتاج إلى فصل المشكلات عن تنفيذ أفكارك حتى لا تهدر الكثير من الوقت.

على الصعيد العاطفي

>مجموعة من المشكلات مع شريك حياتك، بسبب بعض ردود أفعالك فى مواقف معينة، وإصرارك على اتباع اسلوب صارم فى الحديث، ربما يتغير وضع العلاقة بينكم، بسبب هذه المشكلات، حاول أن تراجع نفسك ولا تعطى للأمور أكبر من حجمها، فالوضع الآن لا يحتاج إلى التشبث بالرأى والعناد.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>حالة من التوتر وسوء التصرف تسيطر عليك، الضغوط النفسية تجعل وضعك الصحى مذبذب، لا تتعامل مع الأمور بتجاهل، خذ قسطا من الراحة وهيـأ لنفسك أجواء هادئة بعيداً عن المشكلات، حتى تعبر من هذه الفترة.

توقعات علماء الفلك لمولود برج الجوزاء:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش حالة من التوتر فى العمل، بسبب مشكلات بسيطة تؤثر على الأداء المهنى، وتتعامل مع شريك حياتك بشكل غريب يختلف عن طباعك وأسلوبك الحكيم والذكى فى الحديث، بالتأكيد أن أوضاعك الصحية والمهنية تؤثر على وضعك الصحى، حاول أن تتفهم هذه الحالة وتتعامل معها.