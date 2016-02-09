بالصور.. محافظ بنى سويف يبحث إجراءات تحسين المرور فى مناطق المزلقانات

عقد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف اليوم، اجتماعا لبحث تحسين الحالة المرورية بمدينة بنى سويف، وبحث المشكلات المتعلقة بها، ووضع الحلول العملية والعاجلة لبعض نقاط الضعف المرورى بهدف تحقيق السيولة المطلوبة والقضاء على الاختناقات وإعادة المظهر الحضارى للمدينة.

حضر الاجتماع المهندس حسين سعد رئيس قطاع الصعيد بهيئة الطرق والكبارى، والمهندس ناصر سعد مدير عام الطرق والمهندس محمد عرفة مدير المنطقة الوسطى للسكة الحديد، والمهندس أحمد عبد الباسط رئيس هندسة السكة الحديد، والمهندسة نهى خاطر مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة والمهندسة عفاف عدلى مدير عام بهيئة الطرق والكبارى.

تناول الاجتماع مناقشة حزمة من الإجراءات الفنية اللازمة لتطوير وتحسين الحالة المرورية بمنطقة مزلقانات السكة الحديد التى تقسم المدينة غربا وشرقا، لتفادى حدوث تكدس واختناقات مرورية خاصة مزلقانى (عزمى، المديرية) ودراسة إمكانية تنفيذ بعض الحلول للعمل على تحقيق الانسياب المروى بالمدينة، بالإضافة إلى الاتفاق على إجراء الصيانة لكوبرى بنى سويف العلوى على النيل وتخطيط شارع السادات ورفع الأتربة والمخلفات منه بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى والوحدة المحلية بالمدينة مع دراسة توفير الاعتمادات لشراء ماكينة (سيارة) شفط أتربة، لتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين على مستوى المحافظة، كما تناول الاجتماع ملف محور المستشار عدلى منصور المزمع تنفيذه وأهميته فى دعم شبكة الطرق وتحسين قطاع المرور بالمحافظة.

وفى نفس الصدد أصدر المحافظ تعليماته لرئيس مدينة الواسطى بتسهيل عمل هيئة الطرق والكبارى فى إجراء أعمال رفع الكفاءة وتخطيط كوبرى الواسطى ومداخله والطرق المجاورة له من خلال تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والأتربة من منطقة الكوبرى ومداخله.

وعقب ذلك اصطحب المحافظ الحضور لتفقد منطقة المزلقانات وبعض أعمال التطوير ورفع الكفاءة لبعض الشوارع بالمدينة لتكوين رؤية على الطبيعة وتحديد الإجراءات الفنية اللازمة لتطوير وتحسين الحركة المرورية داخل المدينة، حيث تم تفقد مزلقانى المديرية وعزمى ومحطة السكة الحديد ووحدة تشغيل المزلقانات، بالإضافة إلى مزلقان السادات، حيث وجه المحافظ مسئولى السكة الحديد بإمكانية فتح المزلقانات ميكانيكيا فى حالة طول فترة انتظار القطارات، مع التشديد على متابعة الضوابط والاشتراطات بهذا الخصوص والمراقبة على مدار الساعة لمحطة التشغيل الإلكترونى للمزلقانات.

كما تابع المحافظ بعض أعمال التطوير ورفع الكفاءة وتحسين الحالة المرورية بشارع صلاح سالم بالمدينة، حيث استعرض مدير عام الطرق مراحل التنفيذ بداية من أمام مبنى البنك الأهلى مرورا بميدان العبور ونهاية بمزلقان عزمى.

كما أصدر المحافظ توجيهاته بدراسة نقاط الضعف المرورية والعمل على حلها من خلال تعديل بعض مسارات الشوارع والطرق لتحقيق الانسيابية والتغلب على التكدس المرورى بالشوارع, بالإضافة إلى العمل على تطوير جميع مواقف السيارات.

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